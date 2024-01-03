Кто из тагильчан попал на экраны в 2023 году, каникулы перевозчиков и избиение сироты

Светлана Белькова из Нижнего Тагила, пережившая одни из самых страшных мгновений в своей жизни, рассказала о затратах на лечение и восстановление после аварии. Она получила тяжелые травмы конечностей и до сих пор испытывает трудности с ходьбой из-за несгибающихся коленей. В конце 2023 года Светлана подсчитала, что потратила на лечение и восстановление около 2 миллионов рублей. Эта сумма включает в себя расходы на пеленки, подгузники, средства для ухода за лежачим больным, услуги сиделки, услуги перевозки, реабилитацию, ортезы, инвалидное кресло и специальную кровать, операцию по удалению металлоконструкций, платные приемы врачей, диагностику и дорогостоящие лекарства.