Кто из тагильчан попал на экраны в 2023 году, каникулы перевозчиков и избиение сироты

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
2023 год стал для некоторых жителей Нижнего Тагиле по-настоящему звездным. Редакция TagilCity. ru наблюдала за появлением местных звезд, засветившихся на всю страну. Мы собрали всех теперь уже знаменитых тагильчан и рады представить вам подборку новостей о тех, кто так или иначе появился на экранах телевизоров.
В период новогодних каникул количество автобусных рейсов из Нижнего Тагила в поселок Висимо-Уткинск значительно сократилось. Представители автовокзала подтвердили отмену рейсов до Висимо-Уткинска, объяснив это тем, что сотрудники компании-перевозчика также нуждаются в отдыхе в праздничные дни и планируют вернуться к прежнему расписанию после 8 января. Однако, в компании «Легион-НТ» не ответили на звонок журналиста.
В преддверии новогодних праздников в центре Нижнего Тагила кто-то потерял кошелек с большой суммой денег, повезло, его нашли люди с чистой совестью. О находке сообщила подписчица издания TagilCity.ru, которая нашла кошелек 27 декабря при уборке снега возле магазина спецодежды на улице Строителей, 6.
Светлана Белькова из Нижнего Тагила, пережившая одни из самых страшных мгновений в своей жизни, рассказала о затратах на лечение и восстановление после аварии. Она получила тяжелые травмы конечностей и до сих пор испытывает трудности с ходьбой из-за несгибающихся коленей. В конце 2023 года Светлана подсчитала, что потратила на лечение и восстановление около 2 миллионов рублей. Эта сумма включает в себя расходы на пеленки, подгузники, средства для ухода за лежачим больным, услуги сиделки, услуги перевозки, реабилитацию, ортезы, инвалидное кресло и специальную кровать, операцию по удалению металлоконструкций, платные приемы врачей, диагностику и дорогостоящие лекарства.
29 декабря два брата неславянской внешности напали на девочку-сироту и еще мальчика. Сами братья из школы №56, которая находится на Тагилстрое. Напали они на ребят на переходе прямо рядом со школой. Кроме того, избиение происходило на глазах матери агрессоров. Но вместо того, чтобы остановить избиение, мать, по словам очевидцев, снимала происходящее на телефон. Сейчас избитая школьница с травмами разной степени тяжести находится в больнице. Александр Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя СК по Свердловской области Анатолия Надбитова докладывать лично ему о ходе расследования уголовного дела.