В свердловском театре музкомедии назначен новый директор

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
В конце декабря прошлого года произошло назначение нового руководителя музыкального театра. Им стал Ян Смоленцев, который закончил обучение театральных руководителей в учебном заведении «Школа Г. Г. Дадамяна». Об этом стало известно на подведении итогов деятельности театра за 2023 год.
Теперь артист стал директором свердловского театра. Известно, что Смоленцев работал администратором в театре, также у него есть опыт руководства.
Ранее сообщалось, что дрессированные кошки приехали в Екатеринбург.