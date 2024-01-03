В свердловском театре музкомедии назначен новый директор

В конце декабря прошлого года произошло назначение нового руководителя музыкального театра. Им стал Ян Смоленцев, который закончил обучение театральных руководителей в учебном заведении «Школа Г. Г. Дадамяна». Об этом стало известно на подведении итогов деятельности театра за 2023 год.