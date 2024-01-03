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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Ян Смоленцев стал генеральным директором Свердловского театра музкомедии

В свердловском театре музкомедии назначен новый директор

3 января 2024, 07:22
Фото: 1MI

Ян Смоленцев стал генеральным директором Свердловского театра музкомедии

Новый директор назначен в свердловском театре музкомедии.

В конце декабря прошлого года произошло назначение нового руководителя музыкального театра. Им стал Ян Смоленцев, который закончил обучение театральных руководителей в учебном заведении «Школа Г. Г. Дадамяна». Об этом стало известно на подведении итогов деятельности театра за 2023 год.

Теперь артист стал директором свердловского театра. Известно, что Смоленцев работал администратором в театре, также у него есть опыт руководства.

Ранее сообщалось, что дрессированные кошки приехали в Екатеринбург.

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