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Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Праздник Рождества. В каких храмах Нижнего Тагила пройдут церковные службы

Праздник Рождества. В каких храмах Нижнего Тагила пройдут церковные службы

6 января 2024, 10:01
Фото: 1MI
В рождественскую ночь с 6 на 7 января во всех храмах Нижнего Тагила пройдут ночные службы. Полное расписание всех церковных служб читайте на TagilCity.ru.

Свято-Троицкий кафедральный собор

6 января

С 17:00 — Всенощное бдение.

7 января

С 00:00 — Ночная служба.

Службу в соборе проведет епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий.

Адрес: улица Трудовая, 3.

Рождество в Свято-Троицком собореРождество в Свято-Троицком соборе
Рождество в Свято-Троицком соборе
Фото: Группа ВК «Свято-Троицкий кафедральный собор г. Нижний Тагил»

Храм Александра Невского

6 января

С 17:00 — Всенощное бдение.

7 января

С 00:00 — Ночная служба.

Адрес: улица Совхозная, 5.

Рождество в Храме Александра НевскогоРождество в Храме Александра Невского
Рождество в Храме Александра Невского
Фото: Группа ВК «Храм во имя святого князя Александра Невского»

Храм Воскресения Христова

6 января

9:00 — Литургия, великая вечерня (Воскресенский храм).

16:00 — Всенощное бдение (Воскресенский храм).

23:40 — Часы (Воскресенский храм).

7 января

00:00 — Литургия (Воскресенский храм).

02:45 — бесплатный трамвай от храма по маршруту №10.

9:00 — Литургия (Воскресенский храм).

16:00 — Вечерня, утреня (Покровский храм).

Адрес: улица Лесная, 20.

Рождество в Храме Воскресения ХристоваРождество в Храме Воскресения Христова
Рождество в Храме Воскресения Христова
Фото: Группа ВК «Воскресенский приход»

Храм Сергия Радонежского

6 января

9:00 — Божественная литургия.

17:00 — Праздничное вечернее богослужение.

7 января

00:00 — Праздничная божественная литургия.

9:00 — Праздничная божественная литургия с сурдопереводом.

Адрес: улица Металлургов, 32.

Рождество в Храме Сергия РадонежскогоРождество в Храме Сергия Радонежского
Рождество в Храме Сергия Радонежского
Фото: Группа ВК «Храм Сергия Радонежского, Нижний Тагил»

Храм Дмитрия Донского

6 января

08:00 — Царские Часы, Вечерня с Литургией Василия Великого.

17:00 — Вечернее богослужение на Рождество
Христово.

7 января

00:00 — Ранняя Божественная Литургия.

09:00 — Поздняя Литургия.

Адрес: Восточное шоссе, 28А.

Рождество в Храме Дмитрия ДонскогоРождество в Храме Дмитрия Донского
Рождество в Храме Дмитрия Донского
Фото: Группа ВК «Храм Дмитрия Донского г. Нижний Тагил»

Храм Георгия Победоносца

6 января

08:00 — Царские Часы.

7 января

00:00 — Божественная Литургия.

09:30 — Обедница.

Адрес: улица Гагарина, 19а.

Рождество в Храме Георгия ПобедоносцаРождество в Храме Георгия Победоносца
Рождество в Храме Георгия Победоносца
Фото: Группа ВК «Храм св. вмч. Георгия Победоносца п.Старатель»

Скорбященский женский монастырь

6 января

С 05:00 — Полунощница. Утреня. Божественная литургия. Великая вечерня.

22:00 — Всенощное бдение.

7 января

00:00 — Часы. Ранняя божественная литургия.

09:30 — Часы. Поздняя божественная литургия.

15:00 — Великая вечеря. Утреня.

Адрес: улица Красногвардейская, 55.

Рождество в Скорбященском монастыреРождество в Скорбященском монастыре
Рождество в Скорбященском монастыре
Фото: Группа ВК «Скорбященский женский монастырь г. Нижний Тагил»
В Рождество по Вагонке в Нижнем Тагиле пустят бесплатный трамвай
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Анна Григорьева#Служба#Храмы#Рождество#Екатеринбург
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