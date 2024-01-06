Праздник Рождества. В каких храмах Нижнего Тагила пройдут церковные службы

В рождественскую ночь с 6 на 7 января во всех храмах Нижнего Тагила пройдут ночные службы. Полное расписание всех церковных служб читайте на TagilCity.ru.

Свято-Троицкий кафедральный собор 6 января С 17:00 — Всенощное бдение. 7 января С 00:00 — Ночная служба. Службу в соборе проведет епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий. Адрес: улица Трудовая, 3. Рождество в Свято-Троицком соборе Фото: Группа ВК «Свято-Троицкий кафедральный собор г. Нижний Тагил» Храм Александра Невского 6 января С 17:00 — Всенощное бдение. 7 января С 00:00 — Ночная служба. Адрес: улица Совхозная, 5. Рождество в Храме Александра Невского Фото: Группа ВК «Храм во имя святого князя Александра Невского» Храм Воскресения Христова 6 января 9:00 — Литургия, великая вечерня (Воскресенский храм). 16:00 — Всенощное бдение (Воскресенский храм). 23:40 — Часы (Воскресенский храм).



7 января 00:00 — Литургия (Воскресенский храм). 02:45 — бесплатный трамвай от храма по маршруту №10. 9:00 — Литургия (Воскресенский храм). 16:00 — Вечерня, утреня (Покровский храм). Адрес: улица Лесная, 20. Рождество в Храме Воскресения Христова Фото: Группа ВК «Воскресенский приход» Храм Сергия Радонежского 6 января 9:00 — Божественная литургия. 17:00 — Праздничное вечернее богослужение. 7 января 00:00 — Праздничная божественная литургия. 9:00 — Праздничная божественная литургия с сурдопереводом. Адрес: улица Металлургов, 32. Рождество в Храме Сергия Радонежского Фото: Группа ВК «Храм Сергия Радонежского, Нижний Тагил» Храм Дмитрия Донского 6 января 08:00 — Царские Часы, Вечерня с Литургией Василия Великого. 17:00 — Вечернее богослужение на Рождество

Христово. 7 января 00:00 — Ранняя Божественная Литургия. 09:00 — Поздняя Литургия. Адрес: Восточное шоссе, 28А. Рождество в Храме Дмитрия Донского Фото: Группа ВК «Храм Дмитрия Донского г. Нижний Тагил» Храм Георгия Победоносца 6 января 08:00 — Царские Часы. 7 января 00:00 — Божественная Литургия. 09:30 — Обедница. Адрес: улица Гагарина, 19а. Рождество в Храме Георгия Победоносца Фото: Группа ВК «Храм св. вмч. Георгия Победоносца п.Старатель» Скорбященский женский монастырь 6 января С 05:00 — Полунощница. Утреня. Божественная литургия. Великая вечерня. 22:00 — Всенощное бдение. 7 января 00:00 — Часы. Ранняя божественная литургия. 09:30 — Часы. Поздняя божественная литургия. 15:00 — Великая вечеря. Утреня. Адрес: улица Красногвардейская, 55. Рождество в Скорбященском монастыре Фото: Группа ВК «Скорбященский женский монастырь г. Нижний Тагил» В Рождество по Вагонке в Нижнем Тагиле пустят бесплатный трамвай Узнать подробнее