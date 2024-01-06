Праздник Рождества. В каких храмах Нижнего Тагила пройдут церковные службы

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
6 января
С 17:00 — Всенощное бдение.
7 января
С 00:00 — Ночная служба.
Службу в соборе проведет епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий.
Адрес: улица Трудовая, 3.
6 января
С 17:00 — Всенощное бдение.
7 января
С 00:00 — Ночная служба.
Адрес: улица Совхозная, 5.
6 января
9:00 — Литургия, великая вечерня (Воскресенский храм).
16:00 — Всенощное бдение (Воскресенский храм).
23:40 — Часы (Воскресенский храм).
7 января
00:00 — Литургия (Воскресенский храм).
02:45 — бесплатный трамвай от храма по маршруту №10.
9:00 — Литургия (Воскресенский храм).
16:00 — Вечерня, утреня (Покровский храм).
Адрес: улица Лесная, 20.
6 января
9:00 — Божественная литургия.
17:00 — Праздничное вечернее богослужение.
7 января
00:00 — Праздничная божественная литургия.
9:00 — Праздничная божественная литургия с сурдопереводом.
Адрес: улица Металлургов, 32.
6 января
08:00 — Царские Часы, Вечерня с Литургией Василия Великого.
17:00 — Вечернее богослужение на Рождество
Христово.
7 января
00:00 — Ранняя Божественная Литургия.
09:00 — Поздняя Литургия.
Адрес: Восточное шоссе, 28А.
6 января
08:00 — Царские Часы.
7 января
00:00 — Божественная Литургия.
09:30 — Обедница.
Адрес: улица Гагарина, 19а.
6 января
С 05:00 — Полунощница. Утреня. Божественная литургия. Великая вечерня.
22:00 — Всенощное бдение.
7 января
00:00 — Часы. Ранняя божественная литургия.
09:30 — Часы. Поздняя божественная литургия.
15:00 — Великая вечеря. Утреня.
Адрес: улица Красногвардейская, 55.