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Published Сегодня, 17:25

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

Экоитоги недели, снова яйца, мошенники из «ФСБ» и рыбалка — дело женское

Экоитоги недели, снова яйца, мошенники из «ФСБ» и рыбалка — дело женское

15 января 2024, 17:25
Фото: Midjourney
И вновь замеры выбросов в воздухе Нижнего Тагила. Новый год — новая цена на яйца. Новые возможности мошенников. Самые рыбные места Тагила и запрет на технику Apple: самое важное, что произошло за 15 января в Нижнем Тагиле.

Газоанализатор снова в деле. Журналисты из TagilCity.ru снова начали измерять качество воздуха, ЕВРАЗ НТМК и ВГОК были оштрафованы. Как изменилась экологическая обстановка в Нижнем Тагиле с 8 по 14 января, читайте в новых итогах недели.

Возобновленные замеры и загрязнение рек. Итоги недели в Нижнем Тагиле
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В месяц 2024 года в Уральском регионе стоимость яйца продолжает расти. На данный момент стандартная упаковка стоит 123,5 рублей. В среднем стоимость в регионе выросла на 2,14% по сравнению с концом декабря 2023 года.

Цена на яйца снова взлетела в начале нового года в Свердловской области
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Сотрудники коммунальной оргонизации в Нижнем Тагиле получили письмо, которое было якобы отправлено от лица ФСБ. В послании содержались угрозы о готовящихся проверках в отношении компании. После этого сотрудникам начали звонить и давать инструкции о том, какие действия необходимо предпринять.

Мошенники пугали проверками «от ФСБ» работников компаний в Нижнем Тагиле
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Несмотря на погоду, рыбаки в Нижнем Тагиле не отказываются от своего любимого занятия и продолжают ловить рыбу. Они знают в каких водоемах в городе и его окрестностях будет улов. Среди рыболовов есть и женщины, они то и рассказали журналистам TagilCity.ru о своем опыте и подготовке к зимней рыбалке.

Женщины и зимняя рыбалка в Нижнем Тагиле: где ловить рыбу и как подготовиться
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В Министерстве чрезвычайных ситуаций по Свердловской области подтвердили, что с 10 января сотрудникам запрещено использовать технику Apple в служебных целях. Однако, в личных целях и в свободное от работы время, использование продукции Apple не запрещено. Информацию о введении запрета ранее сообщил один из спасателей, который отметил, что некоторые сотрудники приобрели телефоны на базе Android для использования на службе.

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Женщины и зимняя рыбалка в Нижнем Тагиле: где ловить рыбу и как подготовиться
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