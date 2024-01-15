Экоитоги недели, снова яйца, мошенники из «ФСБ» и рыбалка — дело женское

Несмотря на погоду, рыбаки в Нижнем Тагиле не отказываются от своего любимого занятия и продолжают ловить рыбу. Они знают в каких водоемах в городе и его окрестностях будет улов. Среди рыболовов есть и женщины, они то и рассказали журналистам TagilCity.ru о своем опыте и подготовке к зимней рыбалке.