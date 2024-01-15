Экоитоги недели, снова яйца, мошенники из «ФСБ» и рыбалка — дело женское

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Газоанализатор снова в деле. Журналисты из TagilCity.ru снова начали измерять качество воздуха, ЕВРАЗ НТМК и ВГОК были оштрафованы. Как изменилась экологическая обстановка в Нижнем Тагиле с 8 по 14 января, читайте в новых итогах недели.
В месяц 2024 года в Уральском регионе стоимость яйца продолжает расти. На данный момент стандартная упаковка стоит 123,5 рублей. В среднем стоимость в регионе выросла на 2,14% по сравнению с концом декабря 2023 года.
Сотрудники коммунальной оргонизации в Нижнем Тагиле получили письмо, которое было якобы отправлено от лица ФСБ. В послании содержались угрозы о готовящихся проверках в отношении компании. После этого сотрудникам начали звонить и давать инструкции о том, какие действия необходимо предпринять.
Несмотря на погоду, рыбаки в Нижнем Тагиле не отказываются от своего любимого занятия и продолжают ловить рыбу. Они знают в каких водоемах в городе и его окрестностях будет улов. Среди рыболовов есть и женщины, они то и рассказали журналистам TagilCity.ru о своем опыте и подготовке к зимней рыбалке.
В Министерстве чрезвычайных ситуаций по Свердловской области подтвердили, что с 10 января сотрудникам запрещено использовать технику Apple в служебных целях. Однако, в личных целях и в свободное от работы время, использование продукции Apple не запрещено. Информацию о введении запрета ранее сообщил один из спасателей, который отметил, что некоторые сотрудники приобрели телефоны на базе Android для использования на службе.