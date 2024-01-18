В Свердловской области презентуют фильм о Павле Бажове

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Павел Бадов — писатель и публицист. Он прославился как автор уральских сказов. В 2024 году празднуется 145 лет со дня его рождения.
По сюжету киноленты, обычный мальчик Дема Баклушкин любит кататься на самокате. Также он умеет делать разные трюки на нем. Такому хобби он отдает большее предпочтение, чем чтению книг.
Кинокартину сняла студия «Мастер» из Екатеринбурга в рамках проекта «Разговор через время». Поддержал проект Президентский фонд.
Где посмотреть:
Ранее сообщалось, что режиссер екатеринбургский режиссер Сергей Сомов завершил съемки кинокартины «Хранитель Урала». Съемки проходили на разных территориях региона. Премьера состоялась в конце 2023 года.