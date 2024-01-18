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Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

В кинотеатрах Свердловской области состоится премьера фильма о Павле Бажове

В Свердловской области презентуют фильм о Павле Бажове

18 января 2024, 11:59
Фото: Культура Урала. РФ

В кинотеатрах Свердловской области состоится премьера фильма о Павле Бажове

В кинотеатрах Свердловской области с 27 января будут показывать художественное короткометражки под названием «Как Дема Баклушкин Бажова прочел».

Павел Бадов — писатель и публицист. Он прославился как автор уральских сказов. В 2024 году празднуется 145 лет со дня его рождения.

По сюжету киноленты, обычный мальчик Дема Баклушкин любит кататься на самокате. Также он умеет делать разные трюки на нем. Такому хобби он отдает большее предпочтение, чем чтению книг.

Кинокартину сняла студия «Мастер» из Екатеринбурга в рамках проекта «Разговор через время». Поддержал проект Президентский фонд.

Где посмотреть:

  • 27 января — кинотеатр «Дом кино» (Екатеринбург);
  • 31 января — кинотеатр «Азов» (Полевской);
  • 1 февраля — «Инновационный культурный центр» (Первоуральск);
  • 6 февраля — кинотеатр «Сорокалетка» (Камышлов);
  • 7 февраля — кинотеатр «Красногвардеец» (Нижний Тагил).

Ранее сообщалось, что режиссер екатеринбургский режиссер Сергей Сомов завершил съемки кинокартины «Хранитель Урала». Съемки проходили на разных территориях региона. Премьера состоялась в конце 2023 года.

#Свободное время#Премьера#Писатель#Фильм#Кинотеатры#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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