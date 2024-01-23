Семь погибших, 24 травмы, «зеленая волна», «Родничок» и снос новогодней елки

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
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Updated Сегодня, 17:52
В госавтоинспекции поведали о пяти аварийных региональных трассах, расположенных рядом с Нижним Тагилом и связывающих его с другими населенными пунктами. Некоторые из этих участков находятся прямо внутри города.
По сравнению с прошлым годом, в Нижнем Тагиле увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов. Показатели ДТП, вызванных нарушениями водителей транспортных средств юридических лиц, остались на уровне прошлого года. Эту нерадостную статистику предоставили в отделении ГИБДД Нижнего Тагила.
В 2024 году в Нижнем Тагиле на Вагонке будет установлен еще один фрагмент системы управления светофорами, более известной как «зеленая волна». Средства на это выделят из бюджета города. Вопрос о наличии «зеленой волны» на проспекте Вагоностроителей был поднят на заседании думы 22 января.
На конкурсе национальной хореографической премии «Золото нации» в Подмосковье коллектив «Родничок» из Нижнего Тагила получил Гран-при и четыре диплома лауреатов первой степени.
Планируется, что ледовый городок на Театральной площади в Нижнем Тагиле будет убран 25 января. Однако, точную дату администрация города пока не называет. Она будет определена после проверки состояния конструкций.