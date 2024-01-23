Семь погибших, 24 травмы, «зеленая волна», «Родничок» и снос новогодней елки

В 2024 году в Нижнем Тагиле на Вагонке будет установлен еще один фрагмент системы управления светофорами, более известной как «зеленая волна». Средства на это выделят из бюджета города. Вопрос о наличии «зеленой волны» на проспекте Вагоностроителей был поднят на заседании думы 22 января.