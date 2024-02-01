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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Под Верхней Пышмой открылся новый ФАП

Новый ФАП появился в поселке Сагра под Верхней Пышмой

1 февраля 2024, 13:24
Фото: Минздрав Свердловской области

Под Верхней Пышмой открылся новый ФАП

1 февраля в поселке Сагра, который расположен под Верхней Пышмой, стал доступен для посещения новый медицинский пункт, предоставляющий фельдшерские и акушерские услуги.

В этом учреждении медицинской помощью смогут воспользоваться 166 местных жителей, включая 26 детей и 65 ветеранов. Общая стоимость строительства составила более 7 миллионов рублей. Об этом сообщили в свердловском Минздраве.

По словам главврача Верхнепышминской Центральной больницы Вячеслава Денисова, ФАП возведен по всем современным стандартам. Здесь смогут оказывать медпомощь жителям, в том числе с инвалидностью. Тут есть все необходимое для этого.

Ранее жители поселка Первомайский под Нижним Тагилом пожаловались на затянувшийся по времени ремонт в больнице.

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#Здоровье#Строительство#Открытие#Верхняя Пышма#Ремонт#Главврач#Инвалидность#Екатеринбург#Медпомощь#ФАП#Дарья Сорокина
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