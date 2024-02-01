Новый ФАП появился в поселке Сагра под Верхней Пышмой

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
В этом учреждении медицинской помощью смогут воспользоваться 166 местных жителей, включая 26 детей и 65 ветеранов. Общая стоимость строительства составила более 7 миллионов рублей. Об этом сообщили в свердловском Минздраве.
По словам главврача Верхнепышминской Центральной больницы Вячеслава Денисова, ФАП возведен по всем современным стандартам. Здесь смогут оказывать медпомощь жителям, в том числе с инвалидностью. Тут есть все необходимое для этого.
Ранее жители поселка Первомайский под Нижним Тагилом пожаловались на затянувшийся по времени ремонт в больнице.