Кооператив в Невьянске оштрафовали на 400 тысяч за нарушение закона об охране природы

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Известно, что организованная «Невьянским Прииском» рекультивация земельного участка «Россыпь Невьянская», не обеспечила восстановления земель должного уровня. Участок находится на территории природного фонда «Невьянское лесничество».
Речь идет о восстановлении земель до состояния, пригодного для их применения по назначению, сообщили в региональной прокуратуре.
В итоге было возбуждено административное дело за невыполнение некоторых земельных обязательств. Далее был назначен вышеуказанный штраф. Вскоре в суд будет направлен иск к Артели о необходимости рекультивации земель.
Танее тагильский ВГОК был оштрафован на 100 тысяч за нарушения правил промышленной безопасности.