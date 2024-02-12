tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Кооператив в Невьянске оштрафован на 400 тысяч за нарушения закона

Кооператив в Невьянске оштрафовали на 400 тысяч за нарушение закона об охране природы

12 февраля 2024, 09:22
Фото: 1MI

Кооператив в Невьянске оштрафован на 400 тысяч за нарушения закона

В Невьянске кооператив «Невьянский прииск» получил штраф на 400 тысяч. Причина — нарушение законных нормативов в области природы.

Известно, что организованная «Невьянским Прииском» рекультивация земельного участка «Россыпь Невьянская», не обеспечила восстановления земель должного уровня. Участок находится на территории природного фонда «Невьянское лесничество».

Речь идет о восстановлении земель до состояния, пригодного для их применения по назначению, сообщили в региональной прокуратуре.

В итоге было возбуждено административное дело за невыполнение некоторых земельных обязательств. Далее был назначен вышеуказанный штраф. Вскоре в суд будет направлен иск к Артели о необходимости рекультивации земель.

Танее тагильский ВГОК был оштрафован на 100 тысяч за нарушения правил промышленной безопасности.

Отменен штраф о дискредитации армии экс-священнику из Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Нижнего Тагила убил лося и получил штрафЖителей Екатеринбурга массово штрафуют за разговоры по телефону за рулемБизнесмен из Нижнего Тагила незаконно продавал пиво и нарвался на штраф
#Экология#Суд#Штраф#Природоохранное законодательство#Административное дело#Невьянск#Артель#Охрана природы#Кооператив#Екатеринбург#Нарушение закона#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Выплаты семьям с детьми в Свердловской области в 2024 году
Сегодня, 05:46
Диоксид азота превышен в 1,5 раза на вокзале в Нижнем Тагиле 12 февраля
Сегодня, 07:01
Ждите врачей! В Нижнем Тагиле медики на дому вакцинируют жителей Вагонки от кори
10 февраля, 13:29
«Не показывать, а проживать». Маленький театр в Нижнем Тагиле представил «Циников»
10 февраля, 09:19
Незрячая тагильчанка провалилась в открытый колодец и получила многочисленные ушибы
10 февраля, 09:03
Играл со спичкам: трехлетний ребенок сгорел заживо в поселке под Богдановичем
10 февраля, 15:39