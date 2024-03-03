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Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Легендарного полковника МВД похоронили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с почестями похоронили легендарного полковника МВД

3 марта 2024, 12:09
Фото: 1MI

Легендарного полковника МВД похоронили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 1 марта похоронили заслуженного ветерана милиции Михаила Коурова, который участвовал в Великой Отечественной войне.

Ветеран скончался в 97 лет, отметили в пресс-службе УМВД. Простились с полковником его близкие, коллеги и другие ветераны. Сначала прошла панихида, а потом состоялось захоронение. Ветерана похоронили с воинскими почестями.

Отмечается, что на фронт Коуров пошел в 1943 году. 74 года назад он встал на учет в Ленинском райкоме партии, а после стал работать в милиции. Этой деятельности он посвятил 27 лет жизни. Он удостоился множества почетных наград.

Ранее сообщалось, что в Березовском простятся с погибшим на СВО снайпером. Также ранее в Новоуральске прошли похороны хоккейного тренера Виталия Плешкова. Он скончался во время серьезного ДТП с автобусом.

В Березовском похоронят погибшего на СВО младшего сержанта
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