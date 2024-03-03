В Екатеринбурге с почестями похоронили легендарного полковника МВД

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Ветеран скончался в 97 лет, отметили в пресс-службе УМВД. Простились с полковником его близкие, коллеги и другие ветераны. Сначала прошла панихида, а потом состоялось захоронение. Ветерана похоронили с воинскими почестями.
Отмечается, что на фронт Коуров пошел в 1943 году. 74 года назад он встал на учет в Ленинском райкоме партии, а после стал работать в милиции. Этой деятельности он посвятил 27 лет жизни. Он удостоился множества почетных наград.