Мотоциклы «Урал» для викторины «Опорный край» презентовали в Ирбите

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Черный матовый мотоцикл лимитированной серии с двигателем объемом 750 кубических сантиметров, который могут получить участники познавательной викторины «Опорный край», 4 марта представили на заводе-изготовителе в Ирбите. Первый «Урал» полностью готов. О своих ощущениях после поездки на легенде рассказал гонщик, депутат Законодательного собрания Свердловской области Сергей Карякин.
Я впервые сел за руль «Урала» и могу сказать, что это великолепный мотоцикл. У него отличное сцепление, четко работает двигатель! Сразу вспоминаю детство, как мы с отцом на мотоцикле ездили за грибами в лес, — отметил Сергей Карякин.
Напомним, познавательная викторина «ОПОРНЫЙ КРАЙ» пройдет во всех населенных пунктах Свердловской области с 15 по 18 марта. Все участники ответят на вопросы об истории родного края (по словам организаторов, они будут достаточно простые), узнают что-то новое для себя, а также получат памятную медаль и уникальный номер, который даст возможность получить ценный подарок. Например, один из 20 презентованных мотоциклов «Урал», одну из 45 квартир с чистовой отделкой возле озера Шарташ, в микрорайонах Широкая речка, Вторчермет, Уктус, Академический в Екатеринбурге или в центре Верхней Пышмы, один из 100 белых 1,5-литровых автомобилей «Москвич» или один из двух тысяч смартфонов.
Обладателей ценных подарков случайным образом выберут определят 12 апреля 2024 года в прямом эфире телеканала ОТВ. На следующий день результаты появятся и на сайте проекта ОПОРНЫЙКРАЙ.РФ. Уже сейчас на сайте можно найти подробную информацию о мероприятии и правилах участия, а 6 марта об этом расскажет ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.
Ранее организаторы познавательной викторины «Опорный край» в Свердловской области ответили на самые популярные вопросы жителей региона о предстоящем интеллектуальном соревновании, а также о регистрации и налогообложении ценных подарков.