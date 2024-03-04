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Мотоциклы «Урал» для викторины «Опорный край» презентовали в Ирбите

Мотоциклы «Урал» для викторины «Опорный край» презентовали в Ирбите

4 марта 2024, 15:19
Фото: АНО «ИАЦ»
Одним из ценных подарков для участников викторины «Опорный край» в Свердловской области стал мотоцикл «Урал». Его цвет — черный матовый — выбрали с помощью народного голосования. Совсем недавно на заводе-изготовителе в Ирбите прошла презентация отечественной легенды.

Черный матовый мотоцикл лимитированной серии с двигателем объемом 750 кубических сантиметров, который могут получить участники познавательной викторины «Опорный край», 4 марта представили на заводе-изготовителе в Ирбите. Первый «Урал» полностью готов. О своих ощущениях после поездки на легенде рассказал гонщик, депутат Законодательного собрания Свердловской области Сергей Карякин.

Я впервые сел за руль «Урала» и могу сказать, что это великолепный мотоцикл. У него отличное сцепление, четко работает двигатель! Сразу вспоминаю детство, как мы с отцом на мотоцикле ездили за грибами в лес, — отметил Сергей Карякин.
Фото: АНО «ИАЦ»

Напомним, познавательная викторина «ОПОРНЫЙ КРАЙ» пройдет во всех населенных пунктах Свердловской области с 15 по 18 марта. Все участники ответят на вопросы об истории родного края (по словам организаторов, они будут достаточно простые), узнают что-то новое для себя, а также получат памятную медаль и уникальный номер, который даст возможность получить ценный подарок. Например, один из 20 презентованных мотоциклов «Урал», одну из 45 квартир с чистовой отделкой возле озера Шарташ, в микрорайонах Широкая речка, Вторчермет, Уктус, Академический в Екатеринбурге или в центре Верхней Пышмы, один из 100 белых 1,5-литровых автомобилей «Москвич» или один из двух тысяч смартфонов.

Фото: АНО «ИАЦ»

Обладателей ценных подарков случайным образом выберут определят 12 апреля 2024 года в прямом эфире телеканала ОТВ. На следующий день результаты появятся и на сайте проекта ОПОРНЫЙКРАЙ.РФ. Уже сейчас на сайте можно найти подробную информацию о мероприятии и правилах участия, а 6 марта об этом расскажет ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

Ранее организаторы познавательной викторины «Опорный край» в Свердловской области ответили на самые популярные вопросы жителей региона о предстоящем интеллектуальном соревновании, а также о регистрации и налогообложении ценных подарков.

Стали известны подробности предстоящей викторины «Опорный край»
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