Мотоциклы «Урал» для викторины «Опорный край» презентовали в Ирбите

Напомним, познавательная викторина «ОПОРНЫЙ КРАЙ» пройдет во всех населенных пунктах Свердловской области с 15 по 18 марта. Все участники ответят на вопросы об истории родного края (по словам организаторов, они будут достаточно простые), узнают что-то новое для себя, а также получат памятную медаль и уникальный номер, который даст возможность получить ценный подарок. Например, один из 20 презентованных мотоциклов «Урал», одну из 45 квартир с чистовой отделкой возле озера Шарташ, в микрорайонах Широкая речка, Вторчермет, Уктус, Академический в Екатеринбурге или в центре Верхней Пышмы, один из 100 белых 1,5-литровых автомобилей «Москвич» или один из двух тысяч смартфонов.