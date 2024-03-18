Как поменять паспорт при смене фамилии в Свердловской области

Подать заявление на смену паспорта при смене фамилии можно удаленно и без лишних поездок. В этом поможет сайт «Госуслуги». Пользователю предлагается выбрать причину смены фамилии и при каждом из вариантов прописывается свой пакет документов на паспорт. Если после вступления в брак, то свидетельство о заключении брака, если при разводе — свидетельство о разводе. Если причина в смене фамилии, то нужно приложить данные свидетельства о смене имени.