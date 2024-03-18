Как поменять паспорт при смене фамилии в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Обязательно. Согласно закону РФ, при изменении фамилии по разным причинам необходимо заменить паспорт. Фамилия меняется при бракосочетании, разводе, а также при смене имени.
Услуга по замене паспорта оказывается главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области. Заявление туда можно подать тремя способами — через Госуслуги, в МФЦ и напрямую в миграционный отдел. Зависит от того, является ли гражданин активным пользователем интернета или ему проще дойти до необходимой службы (в том числе, до МФЦ) самостоятельно.
Подать заявление на смену паспорта при смене фамилии можно удаленно и без лишних поездок. В этом поможет сайт «Госуслуги». Пользователю предлагается выбрать причину смены фамилии и при каждом из вариантов прописывается свой пакет документов на паспорт. Если после вступления в брак, то свидетельство о заключении брака, если при разводе — свидетельство о разводе. Если причина в смене фамилии, то нужно приложить данные свидетельства о смене имени.
Еще один вариант для подачи заявления на смену паспорта, удобный, но требующий личного визита, — Многофункицональный центр. Сделать это можно в любом офисе МФЦ Свердловской области. Предварительно лучше получить список документов, которые нужны на паспорт, чтобы на личном приеме сотрудник МФЦ взял их и сразу же дал вам подписать необходимое заявление. Список документов на паспорт предоставлен в материале ниже.
Также гражданин имеет право обратиться напрямую в миграционную службу за заменой паспорта без посредников. Также этот способ станет единственным для тех, кто пропустил срок подачи документов и теперь ему предстоит оплатить штраф. Именно в миграционной службе осуществляется получение паспорта РФ гражданином.
Госпошлину за замену паспорта при смене фамилии можно оплатить во врем подачи заявления через «Госуслуги» после проверки заявления в МВД. Также квитанцию на оплату выдадут в МФЦ и в миграционной службе также после подтверждения заявления.
Сколько стоит паспорт? Стоимость замены паспорта при смене фамилии составляет 300 рублей.
Для подачи заявления на замену паспорта при смене фамилии понадобятся следующие документы.
1. Ваше фото на паспорт. В профессиональном фотосалоне вам выдадут две фотографии необходимого размера — 3,5×4,5 см, а также по вашему желанию предоставят электронную версию документа. При использовании «Госуслуг» электронная фотография — обязательный атрибут для формирования электронного дела в МВД.
Первый раз, когда я подавала заявление через «Госуслуги» мне его отклонили, потому что у меня не было еще нормальной фотки из салона и я прикрепила не соответствующую требования электронную версию, — рассказала редакции TagilCity.ru свердловчанка Юлия.
2. Данные свидетельства о заключении/расторжении брака/смене имени.
3. Необходимо указать ФИО родителей, как они прописаны в свидетельстве о рождении.
4. Свидетельство о рождении детей до 14 лет.
5. При наличии можно принести свидетельство о рождении на имя гражданина и военный билет.
С момента смены фамилии, имени или отчества необходимо подать документы на смену паспорт в течение 90 календарных дней.
Штраф за несоблюдение сроков замены российского паспорта составляет от 2000 до 3000 рублей в разных регионах России. Точную сумму штрафа назовут в отделении миграционной службы и выдадут квитанцию на оплату. Сам штраф за паспорт нужно будет оплатить в течение 60 календарных дней.
Официально на это заявлено 5 рабочих дней.
Я подала заявление 7 декабря, на прием пригласили уже 11 числа. В этот день мне нужно было записаться на ближайшее время в миграционный отдел самой, также через «Госуслуги». Ближайшая свободная дата была уже 13 декабря. В этот день я подала документы и в течение полутора часов мне напечатали готовый паспорт. Все прошло очень быстро, я даже не ожидала, — делится жительница Нижнего Тагила Алена.
Паспорт гражданина РФ при смене фамилии в Нижнем Тагиле можно получить в отделе по вопросам миграции МУ МВД России «Нижнетагильское». Оно располагается по адресу — улица Победы, 43а.