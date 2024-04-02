Финал конкурса детей-театралов «Золотой ключик» перенесен в Тагиле на 18 мая

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 09:01
Воспитанники 10 детских садов, которые прошли в финал, должны были собраться на сцене Кукольного театра в апреле. Однако администрация Нижнего Тагила и Управление культуры приняли решение о переносе даты на 18 мая 2024 года.
После бойни в «Крокусе» в Свердловской области действуют ограничения по проведению мероприятий в связи с террористической угрозой. Организаторы принесли свои извинения за доставленные неудобства, при этом указав, безопасность людей является приоритетом.
Напомним, финал вокального конкурса «Золотой петушок» в Нижнем Тагиле перенесен на конец августа 2024 года.