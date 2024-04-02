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В Нижнем Тагиле перенесли финал «Золотого ключика»

Финал конкурса детей-театралов «Золотой ключик» перенесен в Тагиле на 18 мая

2 апреля 2024, 08:59
Фото: Управление образования Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле перенесли финал «Золотого ключика»

В связи с произошедшим терактом в подмосковном «Крокусе», где погибли невинные граждане, в Нижнем Тагиле перенесено на другую дату проведение фестиваля-конкурса детских театральных коллективов «Золотой ключик».

Воспитанники 10 детских садов, которые прошли в финал, должны были собраться на сцене Кукольного театра в апреле. Однако администрация Нижнего Тагила и Управление культуры приняли решение о переносе даты на 18 мая 2024 года.

После бойни в «Крокусе» в Свердловской области действуют ограничения по проведению мероприятий в связи с террористической угрозой. Организаторы принесли свои извинения за доставленные неудобства, при этом указав, безопасность людей является приоритетом.

Напомним, финал вокального конкурса «Золотой петушок» в Нижнем Тагиле перенесен на конец августа 2024 года.

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