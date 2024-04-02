Названы самые неприхотливые домашние питомцы

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Существуют животные, за которыми не нужно ухаживать слишком много. Например, кролики. Уход за ними не требует столько времени, как для собак. Вам достаточно только раз в неделю убирать их клетку. Главное следить, чтобы у кролика всегда был свежий корм и вода, а также время от времени выпускать его из клетки, пишет pravda.ru.
Еще один вариант — хомяки. Они не требовательны в уходе. Чистить клетку нужно не чаще двух раз в неделю. Им можно добавить разные игрушки и колеса, чтобы хомяк развлекался. Но следите за тем, чтобы ваш питомец всегда был сыт.
Если вы предпочитаете птиц, то попугаи — отличный выбор. Главное, чтобы у них была правильно оборудованная клетка с кормушкой и поилкой. Можно также добавить ванночку для купания, если ваш попугай любит купаться. Часто дно клетки используется как туалет, поэтому можно посыпать немного песка или положить бумагу. Попугаев лучше кормить специальным кормом. И помните, что им не следует давать кипяченую или водопроводную воду.