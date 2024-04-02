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Posted Сегодня, 06:10

Published Сегодня, 06:10

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Названы самые неприхотливые домашние питомцы

2 апреля 2024, 06:10
Иногда у людей возникает желание завести домашнего питомца, но они боятся, что уход за ним будет занимать слишком много времени и усилий. Но на самом деле решение этой проблемы проще, чем кажется.

Существуют животные, за которыми не нужно ухаживать слишком много. Например, кролики. Уход за ними не требует столько времени, как для собак. Вам достаточно только раз в неделю убирать их клетку. Главное следить, чтобы у кролика всегда был свежий корм и вода, а также время от времени выпускать его из клетки, пишет pravda.ru.

Еще один вариант — хомяки. Они не требовательны в уходе. Чистить клетку нужно не чаще двух раз в неделю. Им можно добавить разные игрушки и колеса, чтобы хомяк развлекался. Но следите за тем, чтобы ваш питомец всегда был сыт.

Если вы предпочитаете птиц, то попугаи — отличный выбор. Главное, чтобы у них была правильно оборудованная клетка с кормушкой и поилкой. Можно также добавить ванночку для купания, если ваш попугай любит купаться. Часто дно клетки используется как туалет, поэтому можно посыпать немного песка или положить бумагу. Попугаев лучше кормить специальным кормом. И помните, что им не следует давать кипяченую или водопроводную воду.

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