Названы самые неприхотливые домашние питомцы

Существуют животные, за которыми не нужно ухаживать слишком много. Например, кролики. Уход за ними не требует столько времени, как для собак. Вам достаточно только раз в неделю убирать их клетку. Главное следить, чтобы у кролика всегда был свежий корм и вода, а также время от времени выпускать его из клетки, пишет pravda.ru.