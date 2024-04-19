Пахучий сероводород, первые субботники в Тагиле, собаки кусачие и собаки дрожащие

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
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Updated Сегодня, 17:24
Жители Нижнего Тагила опять вынуждены дышать сероводородом. ПДК в воздухе был превышен в течение двух дней. Замеры проводились на Тагилстрое и в Сухоложском поселке. До этого в городе была волна относительного затишья по выбросам: превышение ПДК вредных веществ в воздухе не фиксировалось с 26 марта по 15 апреля.
В Нижнем Тагиле в разгаре весенние субботники. Масштабная уборка прошла в заброшенном Фруктовом саду Козьмы Рудого. Активисты, местные жители и просто неравнодушные люди в течение нескольких часов убирали мусор, ветки и прелую листву. Общественники говорят, что намерены организовать серию субботников в Фруктовом саду и надеются при поддержке горожан и мэрии возродить уникальную историческую локацию.
В Тагиле на улице Алапаевской пес, который гулял с хозяином, неожиданно набросился на ребенка-инвалида и сильно его покусал. 13-летний мальчик был в шоке, его мать вызвала полицию и скорую помощь. Женщина утверждает, что подросток теперь не может нормально спать. Хозяин агрессивной собаки, по ее словам, в момент нападения был пьян.
А сотрудники МЧС тоже занимались собаками, но не кусачими, а маленькими и дрожащими. Спасатели вывезли с острова на реке четырех щенков, которых родила известная на всю округу собака Маша. Малыши, увидев людей, начали скулить и плакать. Теперь их судьбой займутся зоозащитники, которые попытаются найти для песиков добрые руки.
Учащиеся тагильской гимназии № 18 пробились в финал Всероссийского интеллектуального турнира «Что? Где? Когда?». Команда «Мироискатели» показала отличные результаты на этапе в Уральском федеральном округе и получила право представлять УрФО на финале в Москве.