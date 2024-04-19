Пахучий сероводород, первые субботники в Тагиле, собаки кусачие и собаки дрожащие

В Тагиле на улице Алапаевской пес, который гулял с хозяином, неожиданно набросился на ребенка-инвалида и сильно его покусал. 13-летний мальчик был в шоке, его мать вызвала полицию и скорую помощь. Женщина утверждает, что подросток теперь не может нормально спать. Хозяин агрессивной собаки, по ее словам, в момент нападения был пьян.