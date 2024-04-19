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Пахучий сероводород, первые субботники в Тагиле, собаки кусачие и собаки дрожащие

Пахучий сероводород, первые субботники в Тагиле, собаки кусачие и собаки дрожащие

19 апреля 2024, 17:22
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле опять превышены выбросы сероводорода. Активисты убрали Фруктовый сад Козьмы Рудого. Собака искусала ребенка-инвалида, а других псов спасатели вызволяли с острова на реке. Местные школьники вышли в финал «Что? Где? Когда?». Итоги Тагила и области за 19 апреля — в нашем обзоре.

Жители Нижнего Тагила опять вынуждены дышать сероводородом. ПДК в воздухе был превышен в течение двух дней. Замеры проводились на Тагилстрое и в Сухоложском поселке. До этого в городе была волна относительного затишья по выбросам: превышение ПДК вредных веществ в воздухе не фиксировалось с 26 марта по 15 апреля.

Два дня подряд: сероводород превысил нормативы в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле в разгаре весенние субботники. Масштабная уборка прошла в заброшенном Фруктовом саду Козьмы Рудого. Активисты, местные жители и просто неравнодушные люди в течение нескольких часов убирали мусор, ветки и прелую листву. Общественники говорят, что намерены организовать серию субботников в Фруктовом саду и надеются при поддержке горожан и мэрии возродить уникальную историческую локацию.

Активисты Нижнего Тагила очистили от мусора заброшенный Фруктовый сад Кузьмы Рудого
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В Тагиле на улице Алапаевской пес, который гулял с хозяином, неожиданно набросился на ребенка-инвалида и сильно его покусал. 13-летний мальчик был в шоке, его мать вызвала полицию и скорую помощь. Женщина утверждает, что подросток теперь не может нормально спать. Хозяин агрессивной собаки, по ее словам, в момент нападения был пьян.

Домашняя собака покусала ребенка-инвалида в Нижнем Тагиле
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А сотрудники МЧС тоже занимались собаками, но не кусачими, а маленькими и дрожащими. Спасатели вывезли с острова на реке четырех щенков, которых родила известная на всю округу собака Маша. Малыши, увидев людей, начали скулить и плакать. Теперь их судьбой займутся зоозащитники, которые попытаются найти для песиков добрые руки.

Четырех щенков вызволили спасатели из плена с острова на реке в Нижнем Тагиле
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Учащиеся тагильской гимназии № 18 пробились в финал Всероссийского интеллектуального турнира «Что? Где? Когда?». Команда «Мироискатели» показала отличные результаты на этапе в Уральском федеральном округе и получила право представлять УрФО на финале в Москве.

«Что? Где? Когда?»: школьники из Тагила вышли в финал Всероссийского чемпионата
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