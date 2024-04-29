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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

В Екатеринбурге пнувшего ребенка воспитателя отстранили от работы

Воспитатель детского сада в Екатеринбурге лишилась работы после пинка ребенку

29 апреля 2024, 09:25
Фото: 1MI

В Екатеринбурге пнувшего ребенка воспитателя отстранили от работы

Воспитателя екатеринбургского сада №308, которая пинком согнала ребенка с лавочки, временно отстранили от работы. Администрация намерена расторгнуть с ней трудовой договор.

В мэрии Екатеринбурга после разгоревшегося общественного резонанса приняли решение отстранить от работы воспитателя, которая на прогулке в детском саду «Жемчужина» грубо обращалась с детьми, пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

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Напомним, что одного малыша сотрудница пинком свалила с лавочки, а второго грубо сдернула за руку.

В перспективе воспитателя уволят, пообещали в мэрии, а сведения об инциденте будут направлены во все соответствующие органы, которые должны заниматься подобными правонарушениями. Также свою проверку проведет департамент образования.

Ранее проверку действий воспитателя начал Следственный комитет.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Проверка#Дети#Работа#Расторжение договора#Екатеринбург#Инцидент#Мэрия Екатеринбурга#Детский сад
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