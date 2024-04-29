Воспитатель детского сада в Екатеринбурге лишилась работы после пинка ребенку

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В мэрии Екатеринбурга после разгоревшегося общественного резонанса приняли решение отстранить от работы воспитателя, которая на прогулке в детском саду «Жемчужина» грубо обращалась с детьми, пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.
Напомним, что одного малыша сотрудница пинком свалила с лавочки, а второго грубо сдернула за руку.
В перспективе воспитателя уволят, пообещали в мэрии, а сведения об инциденте будут направлены во все соответствующие органы, которые должны заниматься подобными правонарушениями. Также свою проверку проведет департамент образования.
Ранее проверку действий воспитателя начал Следственный комитет.