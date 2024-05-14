Тагильчане принесли в экодом «Народный» тонну вторсырья

Кроме того, команда центра продолжает реализацию программы «Защитники Земли». Просветительские уроки проходят не только для школьников и воспитанников детских садов Нижнего Тагила, но и для ребят из Краснотурьинска, Североуральска, Красноуральска, Верхней и Нижней Туры и Качканара. Только за лето прошлого года участниками образовательных мероприятий стали 2,5 тысячи свердловчан. Уроки позволяют повысить уровень знаний в вопросах обращения с твердыми коммунальными отходами, их переработкой и сортировкой. Для более эффективного достижения цели организаторы проекта даже провели выставку спецтехники для работы с ТКО.