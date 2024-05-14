Тагильчане принесли в экодом «Народный» тонну вторсырья

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Помимо стекла и макулатуры, горожане принесли в экоцентр примерно 200 кг пластика — ПЭТ (термопластик), ПВД, ПНД и почти 40 кг металлической тары. Еженедельно полученное от гостей экодома вторичное сырье отдают переработчикам.
Хочу поблагодарить всех участников сбора вторичного сырья. Из собранной макулатуры можно изготовить около тысячи тетрадей, а принесенного стекла хватит на производство утеплителя для одного дома, — рассказала руководитель проекта «Экодом» компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Отметим, главное направление работы центра — экологическое просвещение. Для этого в экодоме обустроена мастерская переработки пластика, где можно изготовить брелоки с символикой проекта, обложки на документы и даже вазы. С момента запуска проекта здесь прошло более 300 мероприятий. Например, сотрудники «Народного» совместно со специалистами Висимского заповедника изготовили метки для двух уральских неясытей. Также была запущена «Творческая студия» по созданию одежды, украшений, аксессуаров и предметов интерьера.
Кроме того, команда центра продолжает реализацию программы «Защитники Земли». Просветительские уроки проходят не только для школьников и воспитанников детских садов Нижнего Тагила, но и для ребят из Краснотурьинска, Североуральска, Красноуральска, Верхней и Нижней Туры и Качканара. Только за лето прошлого года участниками образовательных мероприятий стали 2,5 тысячи свердловчан. Уроки позволяют повысить уровень знаний в вопросах обращения с твердыми коммунальными отходами, их переработкой и сортировкой. Для более эффективного достижения цели организаторы проекта даже провели выставку спецтехники для работы с ТКО.
В ближайших планах площадки — участие в VIII Областном фестивале «Тагильский калейдоскоп», который пройдет на территории парка «Народный» 18 мая. Концертная программа расскажет об особенностях культуры русских, марийцев, татар, азербайджанцев, немцев, башкир, таджиков и грузин. Всех гостей события ждут необычные выступления, конкурсы и памятные подарки.