Депутат свердловского ЗакСо продал свои аптеки

Ранее Александр Серебренников участвовал в судах с антимонопольной службой. Подконтрольные ему компнии были уличены в сговоре при участии в закупках. В результате Уральский арбитражный суд не нашел сговора и признал, что в тендере в 2019 году компани «САВ-Фарм» победила честно.