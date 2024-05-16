Депутат свердловского ЗакСо продал свои аптеки

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Ее приобрела сеть «Витана» из Новосибирска, пишет Е1. По данным РБК-Екатеринбург, в ее владение перешли 45 аптек, расположенных в Екатеринбурге и области.
Аптечная сеть «Радуга» появилась в 2004 году. Ее уставный капитал составил 90 тысяч рублей. За 2023 год сеть заработала 545,6 миллиона рублей, а чистая прибыль составила 34 тысячи рублей.
Ранее Александр Серебренников участвовал в судах с антимонопольной службой. Подконтрольные ему компнии были уличены в сговоре при участии в закупках. В результате Уральский арбитражный суд не нашел сговора и признал, что в тендере в 2019 году компани «САВ-Фарм» победила честно.
«Витана» же в 2022 году купил еще одну аптечную сеть — «Витана».
Напомним, ранее в Свердловской области три компании уличили в сговоре при участии на тендерах по поставке продуктов в рамках гособоронзаказа.