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Депутат свердловского ЗакСо продал свои аптеки

Депутат свердловского ЗакСо продал свои аптеки

16 мая 2024, 08:28
Фото: 1MI
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Серебреников продал свою аптечную сеть «Радуга».

Ее приобрела сеть «Витана» из Новосибирска, пишет Е1. По данным РБК-Екатеринбург, в ее владение перешли 45 аптек, расположенных в Екатеринбурге и области.

Аптечная сеть «Радуга» появилась в 2004 году. Ее уставный капитал составил 90 тысяч рублей. За 2023 год сеть заработала 545,6 миллиона рублей, а чистая прибыль составила 34 тысячи рублей.

Ранее Александр Серебренников участвовал в судах с антимонопольной службой. Подконтрольные ему компнии были уличены в сговоре при участии в закупках. В результате Уральский арбитражный суд не нашел сговора и признал, что в тендере в 2019 году компани «САВ-Фарм» победила честно.

«Витана» же в 2022 году купил еще одну аптечную сеть — «Витана».

Напомним, ранее в Свердловской области три компании уличили в сговоре при участии на тендерах по поставке продуктов в рамках гособоронзаказа.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Продажа#Активы
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