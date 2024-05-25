В Россию пришел FLiRT: выявлены первые случаи заражения новым штаммом COVID-19

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Буквально 15 мая Роспотребнадзор успокоил россиян, что FLiRТа в России пока нет, однако спустя неделю проинформировал о первых случаях заражения. Эпидемиологи связали это с майскими праздниками: россияне активно путешествовали, в том числе в другие страны.
Эпидемиологи успокаивают: ждать новой большой эпидемии не стоит. Вариант FLiRT не более опасен, чем «Омикрон» и сопровождается практически теми же симптомами: температурой, кашлем, болями в горле, ломотой в теле, а также традиционной потерей вкуса и обоняния.
Доктор биологических наук Ольга Карпова, комментируя новость о появлении в РФ нового штамма COVID-19, отметила, что людям пора привыкнуть к тому факту, что вирус останется с людьми навсегда. По словам специалиста, будут происходить сезонные вспышки коронавируса — такие же, как в случае с гриппом и другими вирусными инфекциями.
Ученые опасаются лишь того, что создание новых вакцин от коронавируса не будет успевать за мутацией вируса. Иными словами, коронавирус успеет произвести несколько новых штаммов, пока ученые работают над вакциной от одного. Такую точку зрения, в частности, высказал вирусолог из Уорикского университета Великобритании Лоуренс Янг. Однако есть и хорошая новость: существующие вакцины способны защитить по крайней мере от тяжелых форм коронавирусной инфекции.
Напомним, что пандемия COVID-19 накрыла мир в 2019 году. По данным ВОЗ, за пять лет на планете Земля инфекцией заразились более 775 млн человек (только подтвержденные случаи). Официально подтверждена смерть 7 млн человек.
В декабре 2023 года в Свердловской области начали прививать жителей новой вакциной «Конвасэл».