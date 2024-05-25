В Россию пришел FLiRT: выявлены первые случаи заражения новым штаммом COVID-19

Ученые опасаются лишь того, что создание новых вакцин от коронавируса не будет успевать за мутацией вируса. Иными словами, коронавирус успеет произвести несколько новых штаммов, пока ученые работают над вакциной от одного. Такую точку зрения, в частности, высказал вирусолог из Уорикского университета Великобритании Лоуренс Янг. Однако есть и хорошая новость: существующие вакцины способны защитить по крайней мере от тяжелых форм коронавирусной инфекции.