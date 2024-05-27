Директор «Горноуральской ТК» оштрафован на 10 тысяч за задержку ответов гражданам

Они были зарегистрированы, им дали номера. При этом представители учреждения не дали вовремя ответов гражданам. А, так как «Горноуральская ТК» осуществляет подачу холодной воды на территории Горноуральского ГО, за это нарушение отвечает ФЗ №59. Закон гласит, что ответ за запрос должен быть дан за месяц.