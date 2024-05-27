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Published Сегодня, 08:53

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Updated Сегодня, 08:55

Директор «Горноуральской ТК» оштрафован на 10 тысяч за задержку ответов гражданам

Директор «Горноуральской ТК» оштрафован на 10 тысяч за задержку ответов гражданам

27 мая 2024, 08:53
Фото: Изображение Midjourney
Директор МУПа под Нижним Тагилом после прокурорской проверки оказался привлечен к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

Речь идет о начальнике «Горноуральской теплоснабжающей компании». Известно, что на имя ее начальника пришло два обращения от свердловчан.

Они были зарегистрированы, им дали номера. При этом представители учреждения не дали вовремя ответов гражданам. А, так как «Горноуральская ТК» осуществляет подачу холодной воды на территории Горноуральского ГО, за это нарушение отвечает ФЗ №59. Закон гласит, что ответ за запрос должен быть дан за месяц.

В итоге было возбуждено два административных дела по ст. 5.59 КоАП РФ за нарушение сроков. Директора оштрафовали на 5 тысяч рублей за каждое нарушение. Он уже оплатил штрафы.

Также местному юристу вынесли замечание, а гражданам, отправившим обращения, дали на них ответы, рассказали в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области могут ввести новые штрафы. Они будут касаться тех, кто выгуливает скот в общественных местах.

#Дарья Сорокина#Происшествия#Проверка#Прокуратура#Нарушение#Штраф#Административная ответственность#Административное дело#Холодная вода#Пригородный район#Граждане#Юрист#Екатеринбург
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