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Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Расстрелявшему парня Иисусу из Нижнего Тагила ужесточили обвинение

Вымогательство и вред здоровью: Иисусу из Нижнего Тагила добавили уголовных статей

6 июня 2024, 11:55
Фото: 1MI

Расстрелявшему парня Иисусу из Нижнего Тагила ужесточили обвинение

Иисус-Михаэль Геворгян, расстрелявший человека в Нижнем Тагиле, ответит перед законом не только за разбой, но и за вымогательство с причинением вреда здоровью.

17-летнего Геворгяна арестовали в марте в Нижнем Тагиле после нападения на молодого человека. Тогда ему инкриминировали разбой, теперь обвинение ужесточили, добавив еще две уголовные статьи. Информация появилась в картотеке Свердловского облсуда.

Иисус в Нижнем Тагиле вымогал у парня деньги и расстрелял его из пневмата
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Иисус-Михаэль также обвиняется в вымогательстве и причинении вреда здоровью человека средней тяжести. Напомним, что молодой человек напал на парня, который ранее поссорился с его другом. Он выстрелил в него из «пневмата» не менее шести раз, затем отобрал телефон и заявил, что тот «поставлен на счетчик».

Известно, что Геворгяна уже ранее судили за вымогательство.

Ранее мигрант шантажировал жителя Екатеринбуржца интимным видеороликом и вымогал у него деньги.

Жители Екатеринбурга занимались вымогательством денег и наркотиков и угрожали побоями
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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Уголовное дело#Криминал#Разбой#Обвинение#Судимость#Вымогательство#18+#Екатеринбург
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