Вымогательство и вред здоровью: Иисусу из Нижнего Тагила добавили уголовных статей

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
17-летнего Геворгяна арестовали в марте в Нижнем Тагиле после нападения на молодого человека. Тогда ему инкриминировали разбой, теперь обвинение ужесточили, добавив еще две уголовные статьи. Информация появилась в картотеке Свердловского облсуда.
Иисус-Михаэль также обвиняется в вымогательстве и причинении вреда здоровью человека средней тяжести. Напомним, что молодой человек напал на парня, который ранее поссорился с его другом. Он выстрелил в него из «пневмата» не менее шести раз, затем отобрал телефон и заявил, что тот «поставлен на счетчик».
Известно, что Геворгяна уже ранее судили за вымогательство.
Ранее мигрант шантажировал жителя Екатеринбуржца интимным видеороликом и вымогал у него деньги.