Вымогательство и вред здоровью: Иисусу из Нижнего Тагила добавили уголовных статей

Иисус-Михаэль также обвиняется в вымогательстве и причинении вреда здоровью человека средней тяжести. Напомним, что молодой человек напал на парня, который ранее поссорился с его другом. Он выстрелил в него из «пневмата» не менее шести раз, затем отобрал телефон и заявил, что тот «поставлен на счетчик».