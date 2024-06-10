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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Родители пожаловались на жителей дома в Екатеринбурге из-за забора у детсада

Детский сад №563 в Екатеринбурге будет «замурован» из-за жителей соседнего дома

10 июня 2024, 10:26
Фото: «КП-Екатеринбург»

Родители пожаловались на жителей дома в Екатеринбурге из-за забора у детсада

Детский сад №563 в Екатеринбурге может остаться без центрального входа из-за забора во дворе многоэтажки.

Жители многоэтажного дома на Уральской улице решили поставить во дворе забор, который будет проходить в метре от забора дошкольного учреждения, пишет «КП-Екатеринбург».

В случае, если забор будет установлен, родителям и детям придется ходить в сад через технические ворота. Через них обычно проезжают автомобили. Сейчас люди вынуждены перепрыгивать через траншею.

Напомним, житель поселка под Березовским испортил забор у соседа, так как счел его «некрасивым». Хозяин поврежденного забора отсудил у мужчины 56,5 тысячи рублей.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Дети#Дом#Родители#Постройка#Забор#Екатеринбург#Автомобили#Траншея#Инцидент#Вход#Детский сад
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