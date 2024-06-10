Детский сад №563 в Екатеринбурге будет «замурован» из-за жителей соседнего дома

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Жители многоэтажного дома на Уральской улице решили поставить во дворе забор, который будет проходить в метре от забора дошкольного учреждения, пишет «КП-Екатеринбург».
В случае, если забор будет установлен, родителям и детям придется ходить в сад через технические ворота. Через них обычно проезжают автомобили. Сейчас люди вынуждены перепрыгивать через траншею.
Напомним, житель поселка под Березовским испортил забор у соседа, так как счел его «некрасивым». Хозяин поврежденного забора отсудил у мужчины 56,5 тысячи рублей.