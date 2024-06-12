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Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

МЧС: косуля застряла в заборе детского сада в Первоуральске

Застрявшую в заборе детского сада косулю вызволили спасатели в Первоуральске

12 июня 2024, 12:34
Фото: ГУ МЧС Свердловской области

МЧС: косуля застряла в заборе детского сада в Первоуральске

Чтобы вызволить напуганное животное, первоуральским спасателям пришлось раздвигать железные прутья забора.

Населенные пункты Свердловской области в 2024 году страдают из-за нашествия косуль. Животные в городской черте часто попадают в западни. На этот раз застрявшую косулю спасали в Первоуральске.

Животное попало в «плен» при попытке протиснуться сквозь прутья забора в одном из детских садов. На помощь ей пришли сотрудники МЧС. Чтобы косуля меньше травмировалась, ее накрыли полотном, а затем раздвинули с помощью инструментов прутья забора.

Фото: ГУ МЧС Свердловской области

Затем лесного обитателя передали зоозащитникам.

Ранее стало известно о лосе, которые бродил по улицам Невьянска.

Момент спасения косули, застрявшей в школьном заборе в Кушве, попал на видео
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Первоуральск#Свердловская область#Животные#Спасатели#Зоозащитники#Забор#Инструменты#Екатеринбург#Косуля#Полотно#МЧС#Детский сад
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