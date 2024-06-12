Застрявшую в заборе детского сада косулю вызволили спасатели в Первоуральске

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Населенные пункты Свердловской области в 2024 году страдают из-за нашествия косуль. Животные в городской черте часто попадают в западни. На этот раз застрявшую косулю спасали в Первоуральске.
Животное попало в «плен» при попытке протиснуться сквозь прутья забора в одном из детских садов. На помощь ей пришли сотрудники МЧС. Чтобы косуля меньше травмировалась, ее накрыли полотном, а затем раздвинули с помощью инструментов прутья забора.
Затем лесного обитателя передали зоозащитникам.
Ранее стало известно о лосе, которые бродил по улицам Невьянска.