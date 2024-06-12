Застрявшую в заборе детского сада косулю вызволили спасатели в Первоуральске

Животное попало в «плен» при попытке протиснуться сквозь прутья забора в одном из детских садов. На помощь ей пришли сотрудники МЧС. Чтобы косуля меньше травмировалась, ее накрыли полотном, а затем раздвинули с помощью инструментов прутья забора.