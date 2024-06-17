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Президент Владимир Зеленский сразу же после окончания конференции в Швейцарии назвал ее «большим успехом», но по итогу она обернулась полным провалом. Изначально Украина планировала участие 160 стран, по приехала лишь 91. А на высшем уровне были представлены всего 55 стран. Многие, в том числе дружественные Украине государства, продемонстрировали удивительное пренебрежение, прислав послов или министров второго эшелона. Например, Новую Зеландию представлял министр исправительных учреждений. Не прилетели на конференцию лидеры США, Бразилии и Колумбии. Индия ограничилась присутствием посла, а Китай и вовсе проигнорировал мероприятие, заявив о его полной бессмысленности без участия России.
«Формула мира» Зеленского из 10 изначальных пунктов потеряла семь позиций, и в итоговом коммюнике осталось лишь три пункта с довольно размытыми требованиями о передаче Украине контроля над Запорожской АЭС, возвращении на родину неких украинских детей, якобы похищенных Россией, обмене пленных и свободном судоходстве в Черном и Азовском морях.
Комментируя последний пункт коммюнике, свердловский блогер Сергей Колясников (Telegram-канал Zergulio) написал:
Насчет свободного судоходства в Азовском море особо улыбнуло — это внутреннее море России, идите географию учите (после сдачи в 2022 году Мариуполя у Украины нет выхода к Азовскому морю — TagilCity.ru).
Кроме того, коммюнике по итогам саммита отказались подписать 14 из 91 участника, в том числе ключевые игроки «глобального Юга» — Индия, Бразилия и ЮАР, а также Саудовская Аравия, Индонезия, Мексика, Таиланд и еще ряд стран. Удивил своей позицией Ватикан, представитель которого тоже отказался поставить подпись под документом.
В итоге огромная гора, которую пытался нагородить в швейцарских Альпах киевский режим, родила даже не мышь, а что-то гораздо более мелкое, — сделал вывод аналитик РИА Новости Владимир Корнилов.
Провал мирной конференции были вынуждены признать даже украинские СМИ, которые точно нельзя заподозрить в лояльности к России. Так, издание «Политика страны» констатировало, что саммит в Швейцарии лишь зафиксировал раскол, давно существующий в международном сообществе по поводу конфликта на Украине. И, по сути, Зеленского поддержали лишь страны Запада, остальные отнеслись к мероприятию прохладно.
Таким образом, изначальная главная цель саммита — объединить все ведущие страны мира в поддержке украинской позиции по войне, не выполнена, — пишет издание в обзоре итогов саммита.
Накануне конференции в Бюргенштоке позицию России по украинскому конфликту обозначил президент Владимир Путин. Он выдвинул три ключевых требования для окончания СВО: уход Украины из новых российских регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отказ Киева от вступления в НАТО и гарантии нейтрального статуса.
Мирные инициативы российского президента активно обсуждались в кулуарах саммита. В частности, глава МИД Турции Хакан Фидан открыто назвал предложения Путина «проблеском надежды» на мирное урегулирование. Громкие заявления также последовали от помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана («это противоречит элементарной морали»), канцлера Германии Олафа Шольца («Путин говорил это не всерьез»), генсека НАТО Йенса Стотенберга («не считаю предложения Путина мирными») и многих других ключевых политических фигур.
Как заявил в интервью РИА Новости академике РАН, политолог Александр Гусев, российский президент несколькими предложениями переформатировал конференцию в Швейцарии и спутал карты Запада.
Ну, а представителям арабских стран, которые приехали на конференцию, и вовсе было интереснее обсуждать палестино-израильский конфликт. Как написало швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, оставив украинскую тему, они жарко обсуждали в кулуарах возможные варианты разрешения ситуации в Газе.
Главным лейтмотивом, который звучал на на конференции, стало признание всех без исключения участников — как из дружественных, так и недружественных России стран, что проводить подобные мероприятия без второй стороны конфликта немыслимо.
Собственно, этим высказыванием президент Швейцарии Виола Амхерд на правах хозяйки и открыла конференцию.
Мы хорошо понимаем, что мирный процесс без России немыслим. Долгосрочное решение должно включать обе стороны, — заявила она.
Достичь каких-либо важных договоренностей или принять на конференции значимые для прекращения конфликта решения не получится, также добавила Амхерд в своем приветственном слове.
По мнению военного журналиста и блогера Юрия Подоляки, «саммит мира» фактически оказался «саммитом бессилия». Еще год назад Запад был уверен, что сможет победить Россию военным путем, поэтому о переговорах и мире никто даже не заикался.
А вспомнили о нем только тогда, когда <…> стало понятно, что нацистский режим в Киеве, который они долго вскармливали, вооружали и натравливали на Россию, проиграл. И его надо спасать. Спасать то, что еще можно спасти для их дела. Чтобы потом вновь натравить его на Россию, — констатировал Подоляка.
Владимир Зеленский сразу же после окончания первого саммита заговорил о проведении второго, на который Украина уже готова «пригласить» Россию. Однако Владимир Путин в своем выступлении 14 июня еще до начала конференции ясно дал понять, что любые переговоры теперь будут проходить только на условиях России. Он также предупредил, что если сейчас Киев откажется от предложенного, то потом условия будут уже другими.