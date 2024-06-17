Швейцарская конференция по Украине и судьба СВО: мнения политиков, блогеров и СМИ

Президент Владимир Зеленский сразу же после окончания конференции в Швейцарии назвал ее «большим успехом», но по итогу она обернулась полным провалом. Изначально Украина планировала участие 160 стран, по приехала лишь 91. А на высшем уровне были представлены всего 55 стран. Многие, в том числе дружественные Украине государства, продемонстрировали удивительное пренебрежение, прислав послов или министров второго эшелона. Например, Новую Зеландию представлял министр исправительных учреждений. Не прилетели на конференцию лидеры США, Бразилии и Колумбии. Индия ограничилась присутствием посла, а Китай и вовсе проигнорировал мероприятие, заявив о его полной бессмысленности без участия России.