Пропавший без вести на СВО житель Свердловской области попал в список на обмен

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Сам мужчина пропал без вести в зоне спецоперации, пишет Ура.ру со ссылкой на родственницу военного Ксению.
По ее словам, когда Ролан пропал, семья запрашивала информацию в Минобороны. После этого пришел приказ, что родственник внесен в список на обмен. С того момента уже прошли 8 месяцев. Родные надеются, что военный жив. При этом данных, подтверждающих нахождение мужчины в плену, не имеется.
Напомним, ранее из украинского плена были возвращены домой двое жителей Свердловской области.