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Пропавший без вести на СВО житель Свердловской области попал в список на обмен

Пропавший без вести на СВО житель Свердловской области попал в список на обмен

4 июня 2024, 10:45
Фото: 1MI
Ролан Валеев из деревни Златогорова в Свердловской области попал в список на обмен пленными. Туда его внес главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков.

Сам мужчина пропал без вести в зоне спецоперации, пишет Ура.ру со ссылкой на родственницу военного Ксению.

По ее словам, когда Ролан пропал, семья запрашивала информацию в Минобороны. После этого пришел приказ, что родственник внесен в список на обмен. С того момента уже прошли 8 месяцев. Родные надеются, что военный жив. При этом данных, подтверждающих нахождение мужчины в плену, не имеется.

Напомним, ранее из украинского плена были возвращены домой двое жителей Свердловской области.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Поиск#Обмен#Пропавшие#Военный#Екатеринбург#СВО#Спецоперация#Пленные
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