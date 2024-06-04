Пропавший без вести на СВО житель Свердловской области попал в список на обмен

По ее словам, когда Ролан пропал, семья запрашивала информацию в Минобороны. После этого пришел приказ, что родственник внесен в список на обмен. С того момента уже прошли 8 месяцев. Родные надеются, что военный жив. При этом данных, подтверждающих нахождение мужчины в плену, не имеется.