В июне Урал накроют мощные магнитные бури: на Солнце растет новое суперпятно

В частности, специалист по метеопатологиям Юрий Гурфинкель считает, что в дни геомагнитных штормов надпочечники у человека работают с повышенной нагрузкой и вырабатывают большое количество адреналина и глюкокортикоидов. Это приводит к сгущению и повышению вязкости крови, что, в свою очередь, провоцирует инфаркты и инсульты. Вот почему в эти дни людям с хроническими заболеваниями так важно придерживаться предписаний врача и принимать лекарства. Остальным во время магнитной бури также стоит отказаться от приема алкоголя, избегать слишком интенсивных физических нагрузок и хорошо высыпаться.