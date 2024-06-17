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Новое суперпятно на Солнце грозит Уралу сильнейшими магнитными бурями

В июне Урал накроют мощные магнитные бури: на Солнце растет новое суперпятно

17 июня 2024, 08:12
Фото: Изображение Midjourney

Новое суперпятно на Солнце грозит Уралу сильнейшими магнитными бурями

На звезде формируется новая активная область, которая достигла огромных размеров всего за четыре дня. Магнитные бури накроют Свердловскую область с 18 по 24 июня.

Магнитные бури в последние недели июня грозят превзойти мощнейший майский шторм, предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

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Причиной может стать новая активная область на Солнце. Пятно, которому астрономы присвоили номер 3712, растет рекордными темпами. На данный момент оно уступает размерами суперпятну 3664, ставшему причиной одной из самой сильных магнитных бурь за всю историю наблюдения в мае 2024 года. Однако эксперты всерьез опасаются, что если пятно будет расти так же быстро, то «идеального шторма» в июне не избежать: всего лишь за четыре дня новая область приблизилась по размерам к самым большим в текущем солнечном цикле.

Фотография короны Солнца со спутника SDO, полученная 17.06.2024 годаФотография короны Солнца со спутника SDO, полученная 17.06.2024 года
Фотография короны Солнца со спутника SDO, полученная 17.06.2024 года
Фото: Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

По мнению ученых Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, магнитная буря начнется на Земле 18 июня и продлится вплоть до 24 июня. По мнению ученых, обстановка в эти дни будет напряженной, а к 20 июня сила магнитной бури достигнет наивысшего класса G5.

Напомним, что ученые делят магнитные бури на пять классов (так называемый индекс геомагнитной интенсивности) — от класса G1, когда магнитное поле Земли возмущено очнеь слабо, до класса G5 — наивысшая степень магнитного шторма. Обычно первые два уровня не оказывают существенного влияния на технику и человека. А вот магнитные бури 3-5 классов вызывают серьезные сбои в работе электронных устройств.

Полноценных масштабных исследований со строго упорядоченными научными выводами по влиянию магнитных бурь на здоровье человека пока нет. Но отдельные эксперименты доказывают, что заряженные частицы просто не могут не влиять на живой организм.

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В частности, специалист по метеопатологиям Юрий Гурфинкель считает, что в дни геомагнитных штормов надпочечники у человека работают с повышенной нагрузкой и вырабатывают большое количество адреналина и глюкокортикоидов. Это приводит к сгущению и повышению вязкости крови, что, в свою очередь, провоцирует инфаркты и инсульты. Вот почему в эти дни людям с хроническими заболеваниями так важно придерживаться предписаний врача и принимать лекарства. Остальным во время магнитной бури также стоит отказаться от приема алкоголя, избегать слишком интенсивных физических нагрузок и хорошо высыпаться.

Ранее ученые предупредили землян о приближающихся к поверхности планеты облаках плазмы.

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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Эксклюзив#Россия#Свердловская область#Екатеринбург
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