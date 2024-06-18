Итоги недели: формальдегид, взрывы на ЕВРАЗе, ликвидация свалки и работа волонтеров

10 июня газоанализатор редакции TagilCity.ru показал отсутствие каких-либо превышений вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила, а вот на следующий день, 11 июня, по показаниям «Геолан-НТ» и по официальным данным УГМС, было зафиксировано превышение формальдегидом. Самая высокая концентрация пришлась на поселок Сухоложский — 1,2 ПДК. Буквально через два дня, 13 июня, превышение формальдегида в воздухе было обнаружено на Вагонке и Красном Камне.При этом режим НМУ был объявлен с 12 по 16 июня.