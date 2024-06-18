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Итоги недели: формальдегид, взрывы на ЕВРАЗе, ликвидация свалки и работа волонтеров

Итоги недели: формальдегид, взрывы на ЕВРАЗе, ликвидация свалки и работа волонтеров

18 июня 2024, 04:50
Фото: tagilcity.ru
Формальдегид в воздухе Нижнего Тагила. Взрывы на территории ЕВРАЗа. Ликвидация свалок старых покрышек. Очистка дна реки от загрязнений. А также чего добились тагильские волонтеры и несанкционированная свалка на территории ГУФСИН. Итоги недели с 10 по 16 июня по версии TagilCity.ru.

10 июня газоанализатор редакции TagilCity.ru показал отсутствие каких-либо превышений вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила, а вот на следующий день, 11 июня, по показаниям «Геолан-НТ» и по официальным данным УГМС, было зафиксировано превышение формальдегидом. Самая высокая концентрация пришлась на поселок Сухоложский — 1,2 ПДК. Буквально через два дня, 13 июня, превышение формальдегида в воздухе было обнаружено на Вагонке и Красном Камне.При этом режим НМУ был объявлен с 12 по 16 июня. 

Превышение формальдегида в воздухе было зафиксировано в Нижнем Тагиле
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Вечером 13 июня на территории ЕВРАЗ НТМК прозвучало два взрыва. Очевидцами инцидента стали читатели TagilCity.ru, к слову, предупреждения о плановых работах в этот день от предприятия не было. Еще дважды столбы черного дыма после взрывов были зафиксированы жителями 14 июня. 

Два взрыва над ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле произошли 13 июня
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5 миллионов рублей выделили на утилизацию свалок старых покрышек в Нижнем Тагиле. Все содержимое свалок будет переработано в резиновую крошку, которую упакуют специальным способом и отправят на склад для дальнейшего использования в благоустройстве объектов города.

В Тагиле отходы от ликвидированных свалок старых покрышек направят на благоустройство
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Почти 7 млн рублей потратят на очистку дна реки Тагил от мусора и различных загрязнений. Сейчас Департамент госзакупок Свердловской области ищет подрядчика. Победителю торгов предстоит очистить территорию протяженностью 4 км.

Также на прошедшей неделе, 15 июня, около рек Чауж и Канава силами тагильчан была проведена генеральная уборка территорий. Результатом работы волонтеров стали 5 груженых мусором «ГАЗелей».

Дно реки Тагил очистят от загрязнений в районе поселка Евстюниха
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Свалка с разнообразными отходами, которую обнаружили жители Тагилстроя, а также после публикации на сайте TagilCity.ru и проведенной проверки, устранена. Как выяснилось, она находилась на территории, закрепленной за ГУФСИН Свердловской области. В ведомстве сообщили, что после представления прокуратуры весь мусор был вывезен.

ГУФСИН в Нижнем Тагиле устранила свалку только после представления прокуратуры
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