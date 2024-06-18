Итоги недели: формальдегид, взрывы на ЕВРАЗе, ликвидация свалки и работа волонтеров

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10 июня газоанализатор редакции TagilCity.ru показал отсутствие каких-либо превышений вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила, а вот на следующий день, 11 июня, по показаниям «Геолан-НТ» и по официальным данным УГМС, было зафиксировано превышение формальдегидом. Самая высокая концентрация пришлась на поселок Сухоложский — 1,2 ПДК. Буквально через два дня, 13 июня, превышение формальдегида в воздухе было обнаружено на Вагонке и Красном Камне.При этом режим НМУ был объявлен с 12 по 16 июня.
Вечером 13 июня на территории ЕВРАЗ НТМК прозвучало два взрыва. Очевидцами инцидента стали читатели TagilCity.ru, к слову, предупреждения о плановых работах в этот день от предприятия не было. Еще дважды столбы черного дыма после взрывов были зафиксированы жителями 14 июня.
5 миллионов рублей выделили на утилизацию свалок старых покрышек в Нижнем Тагиле. Все содержимое свалок будет переработано в резиновую крошку, которую упакуют специальным способом и отправят на склад для дальнейшего использования в благоустройстве объектов города.
Почти 7 млн рублей потратят на очистку дна реки Тагил от мусора и различных загрязнений. Сейчас Департамент госзакупок Свердловской области ищет подрядчика. Победителю торгов предстоит очистить территорию протяженностью 4 км.
Также на прошедшей неделе, 15 июня, около рек Чауж и Канава силами тагильчан была проведена генеральная уборка территорий. Результатом работы волонтеров стали 5 груженых мусором «ГАЗелей».
Свалка с разнообразными отходами, которую обнаружили жители Тагилстроя, а также после публикации на сайте TagilCity.ru и проведенной проверки, устранена. Как выяснилось, она находилась на территории, закрепленной за ГУФСИН Свердловской области. В ведомстве сообщили, что после представления прокуратуры весь мусор был вывезен.