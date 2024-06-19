В Екатеринбурге на пенную вечеринку к Николаю Коляде нагрянула полиция

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
Инцидент случился 18 июня. Местная жительница обратилась в полицию, так как было шумно. Сотрудники прибыли на место и предупредили Николая Коляду, что они нарушают порядок, сообщил руководитель театра на своей странице ВКонтакте.
Ему объяснили, что такие мероприятия должны согласовываться заранее.
Режиссер рассказал, что прибыли трое сотрудников полиции. Они заявили, что обращение игнорировать не могут.
Напомним, в 2024 году площадками фестиваля были выбраны различные театры, филармония и даже бар.
Напомним, ранее в центр Екатеринбурга приехала полиция. Сотрудники проводили рейд. Они выявляли подростков, которые находятся на улице без взрослых после наступления комендантского чата.