Евгений Куйвашев рассказал, как уберечь молодых свердловчан от вредных привычек

Областная антинаркотическая политика включает в себя комплекс мер, направленных на работу с молодежью. Так, умение вовремя распознать зависимое поведение может спасти не одну жизнь. Стажировки и вебинары для педагогического состава способствуют повышению уровня компетентности в подобных вопросах. Только за первые шесть месяцев 2023/2024 учебного года охват обучающими мероприятиями превысил 50 тысяч человек.