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Евгений Куйвашев рассказал, как уберечь молодых свердловчан от вредных привычек

Евгений Куйвашев рассказал, как уберечь молодых свердловчан от вредных привычек

21 июня 2024, 13:32
Фото: ДИП губернатора Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил перед членами антинаркотической комиссии задачу приобщить как можно больше молодежи в различные культурные и спортивные мероприятия. Активное вовлечение подростков во внеучебную деятельность позволит уберечь их от пагубных привычек.

Кроме правового противодействия нелегальному обороту наркотиков, правительство Свердловской области создает всевозможные условия для того, чтобы молодые люди смогли реализовывать себя и свои умения, активно участвуя в жизни региона. Именно это, по мнению Евгения Куйвашева, будет способствовать нравственному развитию молодежи и уничтожать потребность в использовании запрещенных веществ.

Наши дети не должны иметь возможность пристраститься к наркотикам. Мы можем предоставить самые лучшие условия для созидательного самовыражения свердловской молодежи. Помимо этого, необходимо поддерживать здоровую и доверительную атмосферу вокруг каждого ребенка. На Среднем Урале реализуется большое количество всевозможных мероприятий: от развлекательных до спортивных. Вовлекать в них подрастающее поколение просто необходимо. Каждый подросток должен иметь возможность принять активное участие не только в подготовке проектов, будучи волонтером, например, но и стать его основой, — выразил свое мнение губернатор.
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Областная антинаркотическая политика включает в себя комплекс мер, направленных на работу с молодежью. Так, умение вовремя распознать зависимое поведение может спасти не одну жизнь. Стажировки и вебинары для педагогического состава способствуют повышению уровня компетентности в подобных вопросах. Только за первые шесть месяцев 2023/2024 учебного года охват обучающими мероприятиями превысил 50 тысяч человек.

Еще один важный пункт — выездные профилактические работы, в рамках которых подросткам оказывается практическая и методическая помощь. Все чаще на местах специалисты внедряют игру-тренинг «Сегодня про счастливое завтра», укрепляющую отношения между родителями и детьми. Тематические кейсы ориентированы на обучающихся 6-11 классов. Главная задача — формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения детей и подростков к употреблению психоактивных веществ.

Каждый год учреждения культуры организуют порядка 700 тысяч культурно-досуговых и культурно-просветительских мероприятий. В 2023 году 72,2 миллиона человек посетили эти события в регионе. Свыше половины пришедших — дети и подростки, — заявила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.
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Большой популярностью среди молодежи, как сообщили в министерстве культуры, обладает «Пушкинская карта». Участники проекта от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать театры, кинотеатры, музеи, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Баланс карты ежегодно пополняется на 5 тысяч рублей. Программа уже получила большой отклик со стороны пользователей.

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Для поддержания здорового духа на Среднем Урале проводятся спортивные мероприятия не только для взрослых, но также для школьников и студентов.

Представители студенческих спортивных клубов регулярно участвуют в соревнованиях различного уровня: от внутривузовских и региональных физкультурных спортивных мероприятий до международных, — пояснил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Отметим, лыжные и водные региональные чемпионаты, спелео-дистанции, пешеходные маршруты, физкультурные активности, включая слет «Европа-Азия» и Майскую прогулку, — лишь малая часть запланированного на текущий год.

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Ранее TagilCity.ru сообщал о ежегодных итогах работы правительства Свердловской области, которые подвел Евгений Куйвашев на встрече с Законодательным Собранием.

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