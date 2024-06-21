Евгений Куйвашев рассказал, как уберечь молодых свердловчан от вредных привычек

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Кроме правового противодействия нелегальному обороту наркотиков, правительство Свердловской области создает всевозможные условия для того, чтобы молодые люди смогли реализовывать себя и свои умения, активно участвуя в жизни региона. Именно это, по мнению Евгения Куйвашева, будет способствовать нравственному развитию молодежи и уничтожать потребность в использовании запрещенных веществ.
Наши дети не должны иметь возможность пристраститься к наркотикам. Мы можем предоставить самые лучшие условия для созидательного самовыражения свердловской молодежи. Помимо этого, необходимо поддерживать здоровую и доверительную атмосферу вокруг каждого ребенка. На Среднем Урале реализуется большое количество всевозможных мероприятий: от развлекательных до спортивных. Вовлекать в них подрастающее поколение просто необходимо. Каждый подросток должен иметь возможность принять активное участие не только в подготовке проектов, будучи волонтером, например, но и стать его основой, — выразил свое мнение губернатор.
Областная антинаркотическая политика включает в себя комплекс мер, направленных на работу с молодежью. Так, умение вовремя распознать зависимое поведение может спасти не одну жизнь. Стажировки и вебинары для педагогического состава способствуют повышению уровня компетентности в подобных вопросах. Только за первые шесть месяцев 2023/2024 учебного года охват обучающими мероприятиями превысил 50 тысяч человек.
Еще один важный пункт — выездные профилактические работы, в рамках которых подросткам оказывается практическая и методическая помощь. Все чаще на местах специалисты внедряют игру-тренинг «Сегодня про счастливое завтра», укрепляющую отношения между родителями и детьми. Тематические кейсы ориентированы на обучающихся 6-11 классов. Главная задача — формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения детей и подростков к употреблению психоактивных веществ.
Каждый год учреждения культуры организуют порядка 700 тысяч культурно-досуговых и культурно-просветительских мероприятий. В 2023 году 72,2 миллиона человек посетили эти события в регионе. Свыше половины пришедших — дети и подростки, — заявила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.
Большой популярностью среди молодежи, как сообщили в министерстве культуры, обладает «Пушкинская карта». Участники проекта от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать театры, кинотеатры, музеи, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Баланс карты ежегодно пополняется на 5 тысяч рублей. Программа уже получила большой отклик со стороны пользователей.
Для поддержания здорового духа на Среднем Урале проводятся спортивные мероприятия не только для взрослых, но также для школьников и студентов.
Представители студенческих спортивных клубов регулярно участвуют в соревнованиях различного уровня: от внутривузовских и региональных физкультурных спортивных мероприятий до международных, — пояснил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
Отметим, лыжные и водные региональные чемпионаты, спелео-дистанции, пешеходные маршруты, физкультурные активности, включая слет «Европа-Азия» и Майскую прогулку, — лишь малая часть запланированного на текущий год.
Ранее TagilCity.ru сообщал о ежегодных итогах работы правительства Свердловской области, которые подвел Евгений Куйвашев на встрече с Законодательным Собранием.