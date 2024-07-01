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Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

В России с 1 июля завершилась программа льготной ипотеки под 8%

Льготной ипотеки больше нет: что будет с рынком недвижимости в России

1 июля 2024, 14:34
Фото: Изображение Midjourney

В России с 1 июля завершилась программа льготной ипотеки под 8%

Программа была введена в разгар пандемии коронавируса, трижды продлевалась и все это время вызывала большое количество споров. В частности, именно ее винили в росте цен на недвижимость в стране. Что произойдет с ценами на квартиры после ее отмены? И как это скажется на рынке жилья?

Что предлагала программа льготной ипотеки

Запущенная в кризисный 2020 год программа льготной ипотеки была направлена на поддержку строительной отрасли. По ней можно было купить квартиру только на первичном рынке: либо на этапе строительства, либо в доме, который недавно был сдан в эксплуатацию. Программа распространялась на всех жителей России вне зависимости от доходов. Максимальный займ по льготной ипотеке изначально составлял 6 млн рублей для регионов и 12 млн рублей — для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В конце 2023 года сумму в 6 млн сделали общей для всех. Первоначальный взнос, который для первых заемщиков определялся в 20%, впоследствии был повышен до 30%.

Почему программу решили остановить

Строительная отрасль действительно получила огромную поддержку в период действия программы льготной ипотеки. Банки тоже получили немаленькую прибыль: Центробанк в конце 2023 года отчитался о росте ипотечного портфеля на рекордные 34,5% — это более 18 трлн рублей. Однако закономерным итогом программы стал существенный рост цен на недвижимость и снижение его доступности для населения. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно предупреждала об опасности безадресной ипотечной поддержки, а в Минфине говорили о том, что при таком росте цен покупка квартир становится для большей части населения фактически невыполнимой задачей.

За четыре года действия программы льготной ипотеки цены на «первичке» заоблачно вырослиЗа четыре года действия программы льготной ипотеки цены на «первичке» заоблачно выросли
За четыре года действия программы льготной ипотеки цены на «первичке» заоблачно выросли
Фото: 1MI

Как заявил в апреле кулуарах форума «Эксперт РА» замминистра финансов РФ Иван Чибисов, для граждан мера оказалась не так уж хороша: фактически россияне оказались в условиях, при которых покупка собственного жилья без льготной ипотеки стала невозможной.

Кроме того, главными получателями льготной ипотеки в России стали вовсе не малообеспеченные граждане, а состоятельные бизнесмены, которые попросту скупали недвижимость для последующей сдачи ее в аренду.

Снизятся ли цены на недвижимость после отмены программы

Аналитики и эксперты в один голос говорят, что снижения цен на недвижимость в России после отмены программы льготной ипотеки не будет — что выросло, то выросло. Так, по мнению коммерческого директора инвестхолдинга Ava Тамары Коломийцевой, оснований для снижения стоимости квадратного метра нет хотя бы потому, что за последние несколько лет серьезно подорожали и строительные материалы, и расценки на работы.

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А вот временного сокращения спроса и стабилизации цен на «первичке» ожидать можно, говорит гендиректор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева. Эксперт также отметила, что на этом фоне вполне ожидаемо вырастет привлекательность «вторички» для покупателей.

Вместе с тем в условиях снижения спроса застройщики начнут искать новые стратегии привлечения покупателей и будут чаще предлагать индивидуальные скидки или, например, длинные рассрочки и механизм trade-in, когда покупатель отдает свое старое жилье, а его стоимость вычитается из стоимости нового. Это трудоемкие варианты, но минимизировать последствия падения спроса они помогут, считает вице-президент по маркетингу и члена правления «Девелопмент-Юг» Владимир Кравченко.

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Какие льготные ипотечные программы остаются в России

После отмены льготной ипотеки в России продолжат действовать адресные льготные программы:

  • Семейная ипотека под 6% на покупку или строительство собственного дома;
  • Дальневосточная ипотека под 2%;
  • Сельская ипотека под 3%;
  • Ипотека для IT-специалистов под 5%.

Кроме того, в России по-прежнему работает программа «Материнский капитал». Молодым семьям доступно оформление субсидии от государства на покупку жилья (до 2025 года), а военным — участие в программе накопительно-ипотечной системы. По последней государство ежегодно перечисляет на счет участника программы определенную сумму: в 20224 году — 349 614 рублей. Сумма ежегодно индексируется с учетом инфляции.

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