Льготной ипотеки больше нет: что будет с рынком недвижимости в России

Запущенная в кризисный 2020 год программа льготной ипотеки была направлена на поддержку строительной отрасли. По ней можно было купить квартиру только на первичном рынке: либо на этапе строительства, либо в доме, который недавно был сдан в эксплуатацию. Программа распространялась на всех жителей России вне зависимости от доходов. Максимальный займ по льготной ипотеке изначально составлял 6 млн рублей для регионов и 12 млн рублей — для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В конце 2023 года сумму в 6 млн сделали общей для всех. Первоначальный взнос, который для первых заемщиков определялся в 20%, впоследствии был повышен до 30%.