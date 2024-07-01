Льготной ипотеки больше нет: что будет с рынком недвижимости в России

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Запущенная в кризисный 2020 год программа льготной ипотеки была направлена на поддержку строительной отрасли. По ней можно было купить квартиру только на первичном рынке: либо на этапе строительства, либо в доме, который недавно был сдан в эксплуатацию. Программа распространялась на всех жителей России вне зависимости от доходов. Максимальный займ по льготной ипотеке изначально составлял 6 млн рублей для регионов и 12 млн рублей — для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В конце 2023 года сумму в 6 млн сделали общей для всех. Первоначальный взнос, который для первых заемщиков определялся в 20%, впоследствии был повышен до 30%.
Строительная отрасль действительно получила огромную поддержку в период действия программы льготной ипотеки. Банки тоже получили немаленькую прибыль: Центробанк в конце 2023 года отчитался о росте ипотечного портфеля на рекордные 34,5% — это более 18 трлн рублей. Однако закономерным итогом программы стал существенный рост цен на недвижимость и снижение его доступности для населения. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно предупреждала об опасности безадресной ипотечной поддержки, а в Минфине говорили о том, что при таком росте цен покупка квартир становится для большей части населения фактически невыполнимой задачей.
Как заявил в апреле кулуарах форума «Эксперт РА» замминистра финансов РФ Иван Чибисов, для граждан мера оказалась не так уж хороша: фактически россияне оказались в условиях, при которых покупка собственного жилья без льготной ипотеки стала невозможной.
Кроме того, главными получателями льготной ипотеки в России стали вовсе не малообеспеченные граждане, а состоятельные бизнесмены, которые попросту скупали недвижимость для последующей сдачи ее в аренду.
Аналитики и эксперты в один голос говорят, что снижения цен на недвижимость в России после отмены программы льготной ипотеки не будет — что выросло, то выросло. Так, по мнению коммерческого директора инвестхолдинга Ava Тамары Коломийцевой, оснований для снижения стоимости квадратного метра нет хотя бы потому, что за последние несколько лет серьезно подорожали и строительные материалы, и расценки на работы.
А вот временного сокращения спроса и стабилизации цен на «первичке» ожидать можно, говорит гендиректор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева. Эксперт также отметила, что на этом фоне вполне ожидаемо вырастет привлекательность «вторички» для покупателей.
Вместе с тем в условиях снижения спроса застройщики начнут искать новые стратегии привлечения покупателей и будут чаще предлагать индивидуальные скидки или, например, длинные рассрочки и механизм trade-in, когда покупатель отдает свое старое жилье, а его стоимость вычитается из стоимости нового. Это трудоемкие варианты, но минимизировать последствия падения спроса они помогут, считает вице-президент по маркетингу и члена правления «Девелопмент-Юг» Владимир Кравченко.
После отмены льготной ипотеки в России продолжат действовать адресные льготные программы:
Кроме того, в России по-прежнему работает программа «Материнский капитал». Молодым семьям доступно оформление субсидии от государства на покупку жилья (до 2025 года), а военным — участие в программе накопительно-ипотечной системы. По последней государство ежегодно перечисляет на счет участника программы определенную сумму: в 20224 году — 349 614 рублей. Сумма ежегодно индексируется с учетом инфляции.