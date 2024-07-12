Как незрячему обслуживаться в банке? Тагильчанин провел проверку в местном Сбере

Ранее в банкоматах предыдущей модели Женя уже пробовал снять наличные при помощи взаимодействия через проводные наушники. Однако новая модель банкомата в этом офисе проверку не прошла, поскольку то ли наушники не подошли, то ли внутренняя ошибка. Получается, что если бы в этот день Евгений намеревался снять наличные, у него это не получилось бы самостоятельно, а только при помощи близких людей.