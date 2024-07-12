Как незрячему обслуживаться в банке? Тагильчанин провел проверку в местном Сбере

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Тагильчанин Евгений Быков с детства лишен зрения, однако он ведет активную жизнь и планирует стать юристом, чтобы защищать свои интересы и интересы людей. Молодой человек в своем блоге делится информацией о том, как он пользуется теми или иными достижениями доступной среды, а также тестирует сервисы на благосклонность к людям с особенностями здоровья.
В конце марта Женя совместно с корреспондентом TagilCity.ru, предварительно обсудив проблему с новыми терминалами от Сбера, попытался оплатить покупку в розничном магазине. Как и предполагал молодой человек, у него возникли проблемы при оплате: на экране терминала ему по понятным причинам не удалось ввести пин-код, а само устройство немного заглючило от излишних нажатий посетителя с особенностями здоровья.
Материал, опубликованный в TagilCity.ru, привлек внимание пресс-службы Сбера. Представители банка пообещали связаться с Евгением и даже назначить оффлайн-встречу. Помимо этого они рассказали в официальном ответе, что оплачивать покупки в магазинах можно иными способами, в том числе при помощи биометрии, а также СБП посредством QR-кода.
Чаще я оплачиваю картой, поскольку СБП нужно сфокусировать камеру на QR-код. Это можно сделать без помощи, если ты можешь это устройство нащупать. Но это отнимает время и когда ты стоишь в очереди — это не самый лучший вариант, — рассказывает Женя.
Стоит отметить, что к моменту встречи с представителем Сбера проблема с терминалами решена не была. Так, для пользователей в них ничего существенно не поменялось. Как пояснила представитель пресс-службы Сбера Татьяна Брызгалова, терминалы продолжат обновляться, поскольку старые проблематичны в обслуживании. Усовершенствование новых — также в процессе.
18 июня встреча состоялась в офисе Сбера, расположенного на пересечении Мира — Ленина. Обследование обновленного отдела банка на доступность, заявленного как максимально доступного для всех категорий граждан, началось с улицы, где установлена кнопка вызова менеджера.
Проверка этого атрибута производится каждое утро, поскольку в банковских офисах посетители с особенностями здоровья — не редкость. Как рассказала корреспонденту TagilCity.ru руководитель отдела Любовь Чухарева, такие посетители приходят довольно часто, и теперь им стало гораздо удобнее взаимодействовать с менеджерами.
Люди с особенностями приходят часто. И на колясках, и незрячие. Мы их сразу же обслуживаем. В любом месте можно подойти, все сделать, нет проблем с передвижением по офису. Менеджеры-универсалы, не отправляют клиентов по окнам, — пояснила Любовь Чухарева.
Этот формат ориентирован для всех — и для обычных клиентов, и для людей с особенностями. В Тагиле сейчас три таких офиса. В целом по Свердловской области откроется около 20 офисов, в которых применили повестку ESG — стратегии развития, предусматривающей прозрачность в управлении, заботу об экологии и людях, с которыми соприкасается компания.
После кнопки вызова Женя прошел по тактильным полосам, сделанным как на железнодорожном вокзале. Сразу от входа такие полосы ведут к мнемотаблице для незрячих и к терминалу, выдающему талоны.
Ранее в банкоматах предыдущей модели Женя уже пробовал снять наличные при помощи взаимодействия через проводные наушники. Однако новая модель банкомата в этом офисе проверку не прошла, поскольку то ли наушники не подошли, то ли внутренняя ошибка. Получается, что если бы в этот день Евгений намеревался снять наличные, у него это не получилось бы самостоятельно, а только при помощи близких людей.
Наушники исправные. Подключаю их к банкомату, и ничего не слышно, хотя, говорят, что на экране появляется информация о включенной голосовой озвучке. Позвонили на горячую линию, там неполадки не выявили, — рассказывает в ходе проверки Женя.
Позже Евгений рассказал корреспонденту TagilCity.ru, что еще одна попытка использования банкоматом удалась.
Также в банке при работе с незрячими клиентами используют специальную накладку на терминал для того, чтобы человеку удалось нажать на кнопки и ввести пин-код. Слабовидящим гражданам предлагают увеличительную лупу.
Евгению передали контакты Павла, который работает в отделе техразработки в Сбере и который также является незрячим. По прибытию в Москву, где Евгений учится и живет в течение года, тагильчанина задействуют в тестировании других новых терминалов.