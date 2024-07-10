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Posted Сегодня, 17:01

Published Сегодня, 17:01

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

Выбросы в Тагиле, отравленная земля, полуфинал «Мисс Офис» и капремонт «Солнышка»

Выбросы в Тагиле, отравленная земля, полуфинал «Мисс Офис» и капремонт «Солнышка»

10 июля 2024, 17:01
Фото: Изображение Midjourney
Выбросы ЕВРАЗ НТМК окрасили небо над Тагилом. В уральских городах отравлена металлами почва. Подведены первые итоги конкурса «Мисс Офис». В тагильском саду «Солнышко» продолжается ремонт. В Исетском озере теперь разводят карпов. Итоги Тагила и области за 10 июля — в нашем ежедневном обзоре.

В Нижнем Тагиле вот уже пять дней действует режим НМУ. И все это время местные жители видят в небе облака смога. Выбросы, которые предприятия в такие дни по закону должны контролировать, никак не ограничиваются. Заводы коптят небо, окрашивая его в черно-серо-сизые цвета.

Снижение будет? Выбросы ЕВРАЗ НТМК в НМУ накрыли Нижний Тагил
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Содержание тяжелых металлов в почве некоторых городов Свердловской области во много раз превышено. Опасными с этой точки зрения населенными пунктами объявлены Кировград, Реж и Полевской. Лабораторные анализы показывают превышение в образцах меди, свинца, цинка и никеля от двух до пяти раз.

В Свердловской области почва в ряде городов сильно отравлена металлами
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Организаторы конкурса «Мисс Офис-2024» подвели итоги полуфинала по итогам отбора в Екатеринбурге. Самыми обаятельными и привлекательными стали три офисные сотрудницы. Также по итогам голосования в соцсетях, которое проводила редакция TagilCity.ru, выбрали народную любимицу.

Три красавицы вышли в полуфинал конкурса «Мисс Офис-2024» в Екатеринбурге
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Капитальный ремонт идет полным ходом в тагильском детском саду «Солнышко». В дошкольном учреждении, которое расположено на улице Карла Маркса, уже появился новый тепловой узел, отремонтированы полы, потолки и крыша. Благоустройство территории завершится в октябре.

В детском саду «Солнышко» в Нижнем Тагиле продолжается капремонт
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В Исетском водохранилище появится новый вид рыб. Администрация Среднеуральска организовала экологическую акцию, в ходе которой в воды озера выпустили 300 кг мальков карпа. В мероприятии участвовали жители города от мала до велика — и взрослые, и дети.

Вырастают до 1,5 метров: Исетское водохранилище в Среднеуральске теперь кишит карпами
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Снижение будет? Выбросы ЕВРАЗ НТМК в НМУ накрыли Нижний Тагил
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