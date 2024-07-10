Выбросы в Тагиле, отравленная земля, полуфинал «Мисс Офис» и капремонт «Солнышка»

В Нижнем Тагиле вот уже пять дней действует режим НМУ. И все это время местные жители видят в небе облака смога. Выбросы, которые предприятия в такие дни по закону должны контролировать, никак не ограничиваются. Заводы коптят небо, окрашивая его в черно-серо-сизые цвета.