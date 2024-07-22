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Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

Не только полем и рыхлим: что можно посадить в июле на даче

Не только полем и рыхлим: что можно посадить в июле на даче

22 июля 2024, 14:40
Фото: tagilcity.ru
Во второй половине лета на даче созревает урожай. Однако это не означает, что сезон посадок завершен: в конце июля можно засеять грядки салатом, горохом, разной зеленью.

По словам председателя Московского регионального союза садоводов Андрея Туманова, до наступления холодов можно будет собрать еще один полноценный урожай.

Например, вкуснейший салат Лолло Росса вызревает максимум в течение 60 дней. Немного времени нужно укропу и шпинату. Успеет вырасти к осени и японская редька дайкон, отметил эксперт в интервью «Радио 1». Многие дачники сажают черную редьку и успевают собрать урожай к осени. Зимой она используется для лечения простудных заболеваний,

Кроме того, июль подходит для посадки плодовых деревьев и кустарников, добавил эксперт Туманов.

Ранее специалист назвал топ-6 самых лучших сортов малины.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Россия#Урожай#Окружающая среда#Дача#Растения#Дом и сад
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