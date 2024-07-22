Не только полем и рыхлим: что можно посадить в июле на даче

Например, вкуснейший салат Лолло Росса вызревает максимум в течение 60 дней. Немного времени нужно укропу и шпинату. Успеет вырасти к осени и японская редька дайкон, отметил эксперт в интервью «Радио 1». Многие дачники сажают черную редьку и успевают собрать урожай к осени. Зимой она используется для лечения простудных заболеваний,