Не только полем и рыхлим: что можно посадить в июле на даче

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
По словам председателя Московского регионального союза садоводов Андрея Туманова, до наступления холодов можно будет собрать еще один полноценный урожай.
Например, вкуснейший салат Лолло Росса вызревает максимум в течение 60 дней. Немного времени нужно укропу и шпинату. Успеет вырасти к осени и японская редька дайкон, отметил эксперт в интервью «Радио 1». Многие дачники сажают черную редьку и успевают собрать урожай к осени. Зимой она используется для лечения простудных заболеваний,
Кроме того, июль подходит для посадки плодовых деревьев и кустарников, добавил эксперт Туманов.
Ранее специалист назвал топ-6 самых лучших сортов малины.