Старые закопченные кастрюли заблестят как новые: жир и нагар удалит волшебная паста

Средство нужно оставить для воздействия на 20-30 минут. После этого приступайте к чистке. Как правило, все поверхностные загрязнения быстро и легко отходят. Бывает, что на самом донышке даже после очистки остаются следы налета. В этом случае нанесите на проблемное место еще немного пасты и потрите с дополнительным усилием.