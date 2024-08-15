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Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Стало известно, как очистить эмалированные кастрюли от жира и налета

Старые закопченные кастрюли заблестят как новые: жир и нагар удалит волшебная паста

15 августа 2024, 12:11
Фото: tagilcity.ru

Стало известно, как очистить эмалированные кастрюли от жира и налета

Эмалированная кастрюля собирает на поверхности жир, известковый налет и частички пригоревшей пищи. Этот налет можно легко убрать с помощью волшебной домашней пасты.

Порой даже у самой хорошей хозяйки эмалированные кастрюли выглядят не лучшим образом. Поверхность грязнится очень быстро, особенно если готовить приходится много. Чего только стоит налет от луковой шелухи, который остается после окрашивания яиц на Пасху! Эксперт по домоводству, автор тематического блога Марина Жукова поделилась рецептом волшебной пасты, которая поможет привести кастрюли в порядок быстро и без особых усилий.

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Чтобы приготовить пасту для чистки одной кастрюли, нам понадобятся:

  • пищевая сода — 2 столовые ложки;
  • перекись водорода — 2 столовые ложки;
  • гель для мытья посуды или жидкое мыло — 1 столовая ложка.
Помните, что горячие поверхности лучше всего поддаются чистке! Поэтому налила в каждую кастрюльку воды и дождалась, пока она закипит. Пусть кастрюльки хорошенько прогреются. Затем слила воду и, пока поверхность еще горячая, нанесла на нее свою волшебную пасту, — советует Марина Жукова.

Средство нужно оставить для воздействия на 20-30 минут. После этого приступайте к чистке. Как правило, все поверхностные загрязнения быстро и легко отходят. Бывает, что на самом донышке даже после очистки остаются следы налета. В этом случае нанесите на проблемное место еще немного пасты и потрите с дополнительным усилием.

Вам останется только промыть ваши кастрюли под горячей водой и высушить. Результат будет просто потрясающим: вы получите идеально чистые кастрюли и вспомните, как они выглядели сразу же после покупки.

А вот таким способом вы сможете вернуть мягкость своим махровым полотенцам.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Чистота#Дом#Окружающая среда#Посуда#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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