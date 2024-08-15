В Свердловской области мама пытается вернуть близнецов, которых похитил отец

Последний раз Алена видела детей в октябре 2023 года. Тогда они отдыхали в Краснодаре. Денис напал на Алену и увез детей в неизвестном направлении. Мама смогла взглянуть на близнецов недавно — 10 июня во время психологической экспертизы. Женщина считает, что отец специально настраивает детей против нее.