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В Свердловской области мама пытается вернуть близнецов, которых похитил отец

В Свердловской области мама пытается вернуть близнецов, которых похитил отец

15 августа 2024, 12:01
Фото: 1MI
В Свердловской области мама пытается вернуть близнецов, которых несколько раз похищал отец.

Родители близнецов — Алена и Денис Сухаревы развелись еще в 2020 году. С тех пор они решают с кем останутся дети. Суд неоднократно вставал на сторону матери, но отец похищал детей.

Последний раз Алена видела детей в октябре 2023 года. Тогда они отдыхали в Краснодаре. Денис напал на Алену и увез детей в неизвестном направлении. Мама смогла взглянуть на близнецов недавно — 10 июня во время психологической экспертизы. Женщина считает, что отец специально настраивает детей против нее.

Напомним, что мальчики не ходят в школу и кружки, почти не покидают дом.

Однако отец считает, что мама специально настраивает общественность против него. Якобы Алена сама не хочет видеть детей.

Напомним, что в Нижнем Тагиле жители не могут дождаться открытия детского сада №192. Его закрыли в конце января 2024 года и обещали открыть к сентябрю, но сейчас выяснилось, что здание нуждается в капремонте из-за этого сроки открытия отодвинули неопределенный срок.

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