Меняйте грунт: эксперт рассказал об особенностях борьбы с фитофторой на участке

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
На самом деле фитофтора — это псевдогриб, мицелиальный организм, который паразитирует на высших растениях. Для человека он не опасен, однако картошка, томаты, баклажаны и другие растения семейства пасленовых зачастую встречу с фитофторой не переживают. Бороться с этой напастью можно, главное не пускать ситуацию на самотек.
Если ваш участок в этом году посетила фитофтора, а растения заболели, то земля с большой долей вероятности также заражена, и сажать на ней без предварительной обработки в следующем году нельзя. А проводить такую обработку лучше всего осенью, советует старший научный сотрудник ФНЦ имени Мичурина, кандидат сельскохозяйственных наук Николай Хромов.
В открытом грунте можно использовать химические фунгициды, для теплицы лучше подойдут биопрепараты. Попробовать можно и народные методы: полить землю кипятком и обработать огнем, — отмечает эксперт.
В основном фитофтора поражает мягкие части растений, однако нередко характерные пятна появляются даже на твердых стволах и корневой системе. Начинается все с небольших пятнышек, которые быстро сливаются в одну сплошную некротическую массу. Вылечить заболевшее растение нельзя — его можно только выкинуть, чтобы зараза не перекинулась на здоровые.
Самое плохое в данной ситуации то, что фитофтора поражает и грунт, в котором растут больные растения. По словам Николая Хромова, такую землю лучше удалить и полностью заменить. Если нет такой возможности, то ее необходимо обработать. Осень — лучшее время для этой задачи. Открытый грунт эксперт советует обрабатывать химическими фунгицидами — этот метод надежнее, чем народные средства и биопрепараты. Но есть и минус — многие препараты токсичны для человека, насекомых и полезных микроорганизмов.
Для обработки можно использовать:
В теплицах работать с химическими препаратами нельзя, поэтому землю обрабатываем биологическими фунгицидами. Например, можно использовать следующие препараты:
Если вы не хотите использовать никакие препараты, то в качестве профилактики фитофтороза землю можно обработать:
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