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Меняйте грунт: эксперт рассказал об особенностях борьбы с фитофторой на участке

Меняйте грунт: эксперт рассказал об особенностях борьбы с фитофторой на участке

27 августа 2024, 14:50
Фото: 1MI
Растения семейства пасленовых в конце сезона нередко заболевают таким опасным заболеванием, как фитофтороз. Этот грибок способен свести на нет все труды на даче и полностью уничтожить урожай картошки и помидоров. Можно ли бороться с этой напастью?

На самом деле фитофтора — это псевдогриб, мицелиальный организм, который паразитирует на высших растениях. Для человека он не опасен, однако картошка, томаты, баклажаны и другие растения семейства пасленовых зачастую встречу с фитофторой не переживают. Бороться с этой напастью можно, главное не пускать ситуацию на самотек.

Если ваш участок в этом году посетила фитофтора, а растения заболели, то земля с большой долей вероятности также заражена, и сажать на ней без предварительной обработки в следующем году нельзя. А проводить такую обработку лучше всего осенью, советует старший научный сотрудник ФНЦ имени Мичурина, кандидат сельскохозяйственных наук Николай Хромов.

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В открытом грунте можно использовать химические фунгициды, для теплицы лучше подойдут биопрепараты. Попробовать можно и народные методы: полить землю кипятком и обработать огнем, — отмечает эксперт.

В основном фитофтора поражает мягкие части растений, однако нередко характерные пятна появляются даже на твердых стволах и корневой системе. Начинается все с небольших пятнышек, которые быстро сливаются в одну сплошную некротическую массу. Вылечить заболевшее растение нельзя — его можно только выкинуть, чтобы зараза не перекинулась на здоровые.

Самое плохое в данной ситуации то, что фитофтора поражает и грунт, в котором растут больные растения. По словам Николая Хромова, такую землю лучше удалить и полностью заменить. Если нет такой возможности, то ее необходимо обработать. Осень — лучшее время для этой задачи. Открытый грунт эксперт советует обрабатывать химическими фунгицидами — этот метод надежнее, чем народные средства и биопрепараты. Но есть и минус — многие препараты токсичны для человека, насекомых и полезных микроорганизмов.

Для обработки можно использовать:

  • медный купорос — развести 5 граммов порошка в стакане воды, добавить жидкость в пятилитровую емкость с водой и полить землю. Этого количества хватит для обработки 1 кв.м земли;
  • коллоидная сера — токсичный химикат, работать лучше в перчатках и респираторе. 30 граммов разводят в 10 литрах воды (на 10 кв. м. земли). Почва при обработке не должна быть холодной (15-17 градусов). Если уже наступили заморозки, то подогрейте сам раствор перед применением до 35 градусов.
  • оксихом — также токсичный препарат, при работе с которым нужно соблюдать осторожность. Разводят 10 граммов в 10 литрах воды из расчета на 10 кв. м.
Фото: 1MI

В теплицах работать с химическими препаратами нельзя, поэтому землю обрабатываем биологическими фунгицидами. Например, можно использовать следующие препараты:

  • Агат-25К — 150 мг пасты растворяют в 5 литрах воды. Этого количества хватит для обработки 50 кв.м грунта;
  • Алирин -Б — 2 таблетки растворить в 10 литрах воды, использовать на 10 кв.м земли. Кроме того, этот препарат эффективно понижает кислотность почвы.

Если вы не хотите использовать никакие препараты, то в качестве профилактики фитофтороза землю можно обработать:

  • кипятком. Вода должна быть по-настоящему горячей, поэтому кипятить ее нужно непосредственно рядом с теплицей. Землю необходимо промочить на глубину до 15 см;
  • огнем. Конструкции теплицы придется разобрать. На грядках раскладывается хворост, поджигается с помощью средства для розжига. После того, как огонь потухнет, землю перекопать на штык лопаты, не разбивая комьев.

Ранее эксперты рассказали, какие сидераты лучше посадить на дачном участке.

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