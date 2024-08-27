Меняйте грунт: эксперт рассказал об особенностях борьбы с фитофторой на участке

Самое плохое в данной ситуации то, что фитофтора поражает и грунт, в котором растут больные растения. По словам Николая Хромова, такую землю лучше удалить и полностью заменить. Если нет такой возможности, то ее необходимо обработать. Осень — лучшее время для этой задачи. Открытый грунт эксперт советует обрабатывать химическими фунгицидами — этот метод надежнее, чем народные средства и биопрепараты. Но есть и минус — многие препараты токсичны для человека, насекомых и полезных микроорганизмов.