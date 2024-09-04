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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

В Свердловской области предпринимателей предупредили о повышении цен на пиво

В Свердловской области предпринимателей предупредили о повышении цен на пиво

4 сентября 2024, 09:23
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области с 1 октября ожидается повышение цен на пиво.

ЕАН сообщил, что некоторые пивоварни заявили о повышении цен на всю свою продукцию на 10%. Такое повышение связано с повышением цен на сырье, ростом зарплат и коммунальных платежей.

Главным отличием крафтовых пивоварен от промышленных в том, что в основном они используют зарубежное сырье.

Напомним, что в Свердловской области и по всей России резко поднялись цены на электронные сигареты. А осенью ожидается подорожание продуктов.

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