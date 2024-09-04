В Свердловской области предпринимателей предупредили о повышении цен на пиво

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
ЕАН сообщил, что некоторые пивоварни заявили о повышении цен на всю свою продукцию на 10%. Такое повышение связано с повышением цен на сырье, ростом зарплат и коммунальных платежей.
Главным отличием крафтовых пивоварен от промышленных в том, что в основном они используют зарубежное сырье.
Напомним, что в Свердловской области и по всей России резко поднялись цены на электронные сигареты. А осенью ожидается подорожание продуктов.