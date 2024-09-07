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Актриса из Нижнего Тагила сыграла главную роль в сериале «Дашкина любовь»

Студентка ГИТИСа из Тагила сыграла главную героиню в сериале «Дашкина любовь»

7 сентября 2024, 07:00
Фото: официальная страница Александры Новгородовой в ВК/vk.com/sashanovg

Актриса из Нижнего Тагила сыграла главную роль в сериале «Дашкина любовь»

Тагильчанка Александра Новгородова, которая в прошлом году поступила в ГИТИС, спустя всего год получила главную роль в новом сериале на федеральном телевидении. Проект «Дашкина любовь» выйдет на канале «Россия-1».

Съемки четырехсерийной ленты проходили в Ярославле в течение месяца. О своем участии в проекте Александра Новгородова рассказала в соцсетях.

Ребята, спешу поделиться с вами отличной новостью! Я закончила съемки в главной роли в сериале «Дашкина любовь», который скоро выйдет на телеканале «Россия-1». Съёмки проходили в Ярославле, месяц пролетел в один миг. Увлекательный опыт! — написала актриса в ВК.
Фото: официальная страница Александры Новгородовой в ВК/vk.com/sashanovg

Сериал «Дашкина любовь» — это совместный проект продюсерского центра «Браво» и телеканала «Россия-1». Главный режиссер киноленты — Мирослав Малич. Актриса из Нижнего Тагила играла на одной съемочной площадке с такими известными корифеями сцены, как Раиса Рязанова, Александр Пашков и Елена Ратникова.

Александре Новгородовой 18 лет, но она уже широко известна благодаря своим музыкальным проектам. В 2023 году она сделала удачный кавер на песню Gangsta's Paradise Coolio и LV и записала дебютный сингл «Сладкий яд». Песня быстро покорила сердца зрителей и попала в плейлист «Яндекс.Музыки» «Русский поп: новички». Другой трек певицы, «Хороший мальчик», попал в финал VK Музыки Трамплин.

До поступления в ГИТИС Александра профессионально занималась вокалом, начав карьеру певицы с тагильской вокальной студии «Ералаш». Девушка неоднократно становилась победительницей всероссийских и международных конкурсов, получила премию губернатора Свердловской области.

В ГИТИСе Александра выбрала специальность актрисы музыкального театра.

Ранее тагильская актриса Арина Постникова стала звездой сериала «Третье сентября», который на днях вышел на телеканале ТНТ.

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