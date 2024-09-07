Студентка ГИТИСа из Тагила сыграла главную героиню в сериале «Дашкина любовь»

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Съемки четырехсерийной ленты проходили в Ярославле в течение месяца. О своем участии в проекте Александра Новгородова рассказала в соцсетях.
Ребята, спешу поделиться с вами отличной новостью! Я закончила съемки в главной роли в сериале «Дашкина любовь», который скоро выйдет на телеканале «Россия-1». Съёмки проходили в Ярославле, месяц пролетел в один миг. Увлекательный опыт! — написала актриса в ВК.
Сериал «Дашкина любовь» — это совместный проект продюсерского центра «Браво» и телеканала «Россия-1». Главный режиссер киноленты — Мирослав Малич. Актриса из Нижнего Тагила играла на одной съемочной площадке с такими известными корифеями сцены, как Раиса Рязанова, Александр Пашков и Елена Ратникова.
Александре Новгородовой 18 лет, но она уже широко известна благодаря своим музыкальным проектам. В 2023 году она сделала удачный кавер на песню Gangsta's Paradise Coolio и LV и записала дебютный сингл «Сладкий яд». Песня быстро покорила сердца зрителей и попала в плейлист «Яндекс.Музыки» «Русский поп: новички». Другой трек певицы, «Хороший мальчик», попал в финал VK Музыки Трамплин.
До поступления в ГИТИС Александра профессионально занималась вокалом, начав карьеру певицы с тагильской вокальной студии «Ералаш». Девушка неоднократно становилась победительницей всероссийских и международных конкурсов, получила премию губернатора Свердловской области.
В ГИТИСе Александра выбрала специальность актрисы музыкального театра.
Ранее тагильская актриса Арина Постникова стала звездой сериала «Третье сентября», который на днях вышел на телеканале ТНТ.