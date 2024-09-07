Студентка ГИТИСа из Тагила сыграла главную героиню в сериале «Дашкина любовь»

Александре Новгородовой 18 лет, но она уже широко известна благодаря своим музыкальным проектам. В 2023 году она сделала удачный кавер на песню Gangsta's Paradise Coolio и LV и записала дебютный сингл «Сладкий яд». Песня быстро покорила сердца зрителей и попала в плейлист «Яндекс.Музыки» «Русский поп: новички». Другой трек певицы, «Хороший мальчик», попал в финал VK Музыки Трамплин.