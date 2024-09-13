В Свердловской области силовики рассказали подробности рейда в Кольцово

Рейд проводили 12 сентября. Тогда очевидцы рассказывали, что из одного общежития вывели всех мигрантов, посадили в автобус и увезли в участок. Силовикам удалось выявить 13 нарушений миграционного законодательства, сообщают в пресс-службе МВД.