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Posted 13 сентября, 13:20

Published 13 сентября, 13:20

Modified 13 сентября, 13:22

Updated 13 сентября, 13:22

В Свердловской области силовики рассказали подробности рейда в Кольцово

В Свердловской области силовики рассказали подробности рейда в Кольцово

13 сентября 2024, 13:20
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Мигранты
В Свердловской области силовики рассказали подробности рейда в Кольцово. Им удалось найти 13 нарушений.

Рейд проводили 12 сентября. Тогда очевидцы рассказывали, что из одного общежития вывели всех мигрантов, посадили в автобус и увезли в участок. Силовикам удалось выявить 13 нарушений миграционного законодательства, сообщают в пресс-службе МВД.

Так, 4 человека задержались в России свыше положенного срока. А 9 человек не сдали отпечатки пальцев. Теперь силовики будут решать вопрос о депортации.

Напомним, что 12 сентября во время рейда силовики увезли 10 мигрантов в военкоматы.

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