В Свердловской области силовики рассказали подробности рейда в Кольцово

Posted 13 сентября, 13:20
Published 13 сентября, 13:20
Modified 13 сентября, 13:22
Updated 13 сентября, 13:22
Рейд проводили 12 сентября. Тогда очевидцы рассказывали, что из одного общежития вывели всех мигрантов, посадили в автобус и увезли в участок. Силовикам удалось выявить 13 нарушений миграционного законодательства, сообщают в пресс-службе МВД.
Так, 4 человека задержались в России свыше положенного срока. А 9 человек не сдали отпечатки пальцев. Теперь силовики будут решать вопрос о депортации.
Напомним, что 12 сентября во время рейда силовики увезли 10 мигрантов в военкоматы.