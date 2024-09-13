В Свердловскую область приехал министр просвещения России

Posted 13 сентября, 14:19
Published 13 сентября, 14:19
Modified 13 сентября, 14:21
Updated 13 сентября, 14:21
Министр просвещения Сергей Кравцов и губернатор Евгений Куйвашев обсудили две важных программы, которые работают в регионе: «Профессионалитет» и «Земский учитель», сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.
Свердловская область одна из первых начала использовать нацпроект «Профессионалитет». Он позволяет соединить учебные заведения и профильные министерства. Также в рамках программы было создано 12 различных профессиональных кластеров.
Кравцов поблагодарил руководство области и Первоуральский металлургический колледж, который стал первопроходцем в рамках нацпроекта.
А на территории Свердловского педагогического колледжа прошел открытый диалог, где обсудили дальнейшее развитие программы «Земский учитель».
Напомним, что губернатор Евгений Куйвашев поручил улучшить программу поддержки семей с детьми.