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Posted 13 сентября, 14:19

Published 13 сентября, 14:19

Modified 13 сентября, 14:21

Updated 13 сентября, 14:21

В Свердловскую область приехал министр просвещения России

В Свердловскую область приехал министр просвещения России

13 сентября 2024, 14:19
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В Свердловскую область приехал министр просвещения России Сергей Кравцов. Вместе с губернатором Евгением Куйвашевым они посетили учебные заведения области.

Министр просвещения Сергей Кравцов и губернатор Евгений Куйвашев обсудили две важных программы, которые работают в регионе: «Профессионалитет» и «Земский учитель», сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Свердловская область одна из первых начала использовать нацпроект «Профессионалитет». Он позволяет соединить учебные заведения и профильные министерства. Также в рамках программы было создано 12 различных профессиональных кластеров.

Кравцов поблагодарил руководство области и Первоуральский металлургический колледж, который стал первопроходцем в рамках нацпроекта.

А на территории Свердловского педагогического колледжа прошел открытый диалог, где обсудили дальнейшее развитие программы «Земский учитель».

Напомним, что губернатор Евгений Куйвашев поручил улучшить программу поддержки семей с детьми.

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