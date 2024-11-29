Стали известны подробности голодовки жителей Екатеринбурга на круизном лайнере

Posted 29 ноября, 09:55
Published 29 ноября, 09:55
Modified 29 ноября, 10:00
Updated 29 ноября, 10:00
Два путешественника из Екатеринбурга, находящиеся на борту круизного лайнера, следующего из Южно-Африканской республики в Аргентину, назвали причины голодовки.
Адвокат Александр Мугин, представляющий интересы туристов, рассказал, что граждане, купившие путевки в тур, возмущены изменением маршрута и при помощи отказа от пищи намерены либо получить другой тур с заходом в Антарктиду, либо получить денежную компенсацию за сокращение маршрута.
Напомним, корабль Swan Hellenic решил не совершать заход на самый южный материк планеты по причине, якобы, поломки на судне. При этом, как отмечает издание ЕАН, пассажирам лайнера не сообщают о неисправностях, из-за которых путешествие сокращено.
Ранее сообщалось о росте популярности в России туристических направлений «избинг» и «монастыринг».