tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 09:55

Published 29 ноября, 09:55

Modified 29 ноября, 10:00

Updated 29 ноября, 10:00

Жители Екатеринбурга, голодающие на лайнере, рассказали о своем решении

Стали известны подробности голодовки жителей Екатеринбурга на круизном лайнере

29 ноября 2024, 09:55
Фото: 1MI.

Жители Екатеринбурга, голодающие на лайнере, рассказали о своем решении

Туристы из Екатеринбурга, начавшие голодовку на круизном лайнере, прокомментировали свое решение по отказу от пищи. Об этом рассказал адвокат путешественников.

Два путешественника из Екатеринбурга, находящиеся на борту круизного лайнера, следующего из Южно-Африканской республики в Аргентину, назвали причины голодовки.

Адвокат Александр Мугин, представляющий интересы туристов, рассказал, что граждане, купившие путевки в тур, возмущены изменением маршрута и при помощи отказа от пищи намерены либо получить другой тур с заходом в Антарктиду, либо получить денежную компенсацию за сокращение маршрута.

Напомним, корабль Swan Hellenic решил не совершать заход на самый южный материк планеты по причине, якобы, поломки на судне. При этом, как отмечает издание ЕАН, пассажирам лайнера не сообщают о неисправностях, из-за которых путешествие сокращено.

Ранее сообщалось о росте популярности в России туристических направлений «избинг» и «монастыринг».

Читайте также:
Екатеринбуржцу заплатят 65 тысяч за сорванную поездку за границуЕкатеринбургскую блогершу оштрафовали за поездку на эвакуаторе с бокаломПенсионерка в Свердловской области отсудила 150 тысяч с РЖД за травму из-за поезда
Туристы заплатят десятки миллионов рублей за посещение Екатеринбурга
Узнать подробнее
#Александра Никитская#Общество#Туристы#Отпуск#Путешествие#Путешествия#Поездка#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика