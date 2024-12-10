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Posted 10 декабря, 15:56

Published 10 декабря, 15:56

Modified 10 декабря, 16:40

Updated 10 декабря, 16:40

Екатеринбуржцу обменяли пластилин на айфон

Пластилин поменяли на айфон: обманутому екатеринбуржцу все-таки вручили новый гаджет

10 декабря 2024, 15:56
Фото: 1MI.

Екатеринбуржцу обменяли пластилин на айфон

Екатеринбуржец, который вместо айфона купил пластилин, все же получил долгожданный гаджет. Ретейлер принял решение компенсировать клиенту потерю.

Компания «Эльдорадо» вручила екатеринбуржцу Артему, ранее получившему пластилин вместо 15-й модели айфона, новенький гаджет, пишет Ural Mash.

Мужчина рассказал, что представители ретейлера связались с ним и сообщили, что выдадут настоящий айфон. Также стало известно, что компания проведет собственную проверку по данному инциденту.

Напомним, что дорогой гаджет мужчина приобрел на улице Академика Шварца, коробка была запечатана, однако дома он обнаружил подмену. После этого Артем обратился в службу поддержки компании и написал заявление в полицию.

Ранее стало известно о новой схеме мошенничества в Екатеринбурге. Аферисты притворяются доставщиками цветов и просят назвать код из смс.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Полиция#Обман#Заявление#Айфон#Екатеринбург#Инцидент#Подмена
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