Пластилин поменяли на айфон: обманутому екатеринбуржцу все-таки вручили новый гаджет

Posted 10 декабря, 15:56
Published 10 декабря, 15:56
Modified 10 декабря, 16:40
Updated 10 декабря, 16:40
Компания «Эльдорадо» вручила екатеринбуржцу Артему, ранее получившему пластилин вместо 15-й модели айфона, новенький гаджет, пишет Ural Mash.
Мужчина рассказал, что представители ретейлера связались с ним и сообщили, что выдадут настоящий айфон. Также стало известно, что компания проведет собственную проверку по данному инциденту.
Напомним, что дорогой гаджет мужчина приобрел на улице Академика Шварца, коробка была запечатана, однако дома он обнаружил подмену. После этого Артем обратился в службу поддержки компании и написал заявление в полицию.
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