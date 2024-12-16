В Екатеринбурге поджигателя военкомата отправили в СИЗО

Posted 16 декабря, 15:12
Published 16 декабря, 15:12
Modified 16 декабря, 15:14
Updated 16 декабря, 15:14
15 декабря стало известно о задержании в Екатеринбурге молодого человека, пытавшегося поджечь военкомат. Мужчина пошел на преступление из-за мошенников, которые уговорили жертву сначала перевести им крупную сумму денег, а затем при помощи поджога, якобы, наказать обманщиков.
Сегодня Ленинский суд вынес решение об избрании меры пресечения для обвиняемого. До середины февраля гражданин пробудет под стражей в СИЗО.
В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».
Ранее бывшего полицейского из Екатеринбурге, обвиняемого в убийствах, оставили в СИЗО на два месяца.