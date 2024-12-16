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Posted 16 декабря, 15:12

Published 16 декабря, 15:12

Modified 16 декабря, 15:14

Updated 16 декабря, 15:14

В Екатеринбурге поджигателя военкомата отправили в СИЗО

В Екатеринбурге поджигателя военкомата отправили в СИЗО

16 декабря 2024, 15:12
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения для молодого человека, который пытался поджечь военкомат. Обвиняемого отправили в изолятор.

15 декабря стало известно о задержании в Екатеринбурге молодого человека, пытавшегося поджечь военкомат. Мужчина пошел на преступление из-за мошенников, которые уговорили жертву сначала перевести им крупную сумму денег, а затем при помощи поджога, якобы, наказать обманщиков.

Сегодня Ленинский суд вынес решение об избрании меры пресечения для обвиняемого. До середины февраля гражданин пробудет под стражей в СИЗО.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

Ранее бывшего полицейского из Екатеринбурге, обвиняемого в убийствах, оставили в СИЗО на два месяца.

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#Александра Никитская#Общество#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Екатеринбург#Инцидент
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