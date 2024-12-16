В Екатеринбурге поджигателя военкомата отправили в СИЗО

15 декабря стало известно о задержании в Екатеринбурге молодого человека, пытавшегося поджечь военкомат. Мужчина пошел на преступление из-за мошенников, которые уговорили жертву сначала перевести им крупную сумму денег, а затем при помощи поджога, якобы, наказать обманщиков.