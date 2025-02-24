На Масленицу смело берите ящик: это растительное масло получило знак Роскачества

Posted 24 февраля, 14:18
Published 24 февраля, 14:18
Modified 24 февраля, 14:20
Updated 24 февраля, 14:20
В 2024 году специалисты Роскачества провели всеобъемлющую экспертизу различных марок подсолнечного масла, представленных на российском рынке. В ходе тщательного анализа было изучено 21 торговое наименование по 44 различным параметрам, что сделало данное исследование самым масштабным в своей области за последнее время. Эксперты проверяли продукцию как крупных федеральных производителей, так и локальных компаний.
Отрадно отметить, что практически все проверенные образцы порадовали высоким качеством. Роскачество особо выделило следующие торговые наименования:
Технологи проверили содержание трансжиров, которое во всех образцах не превысило допустимую норму в 1%. Это особенно важно для потребителей, придерживающихся принципов здорового питания. Дополнительно проведенный анализ на наличие канцерогенных веществ также показал отрицательный результат, что свидетельствует о безупречном соблюдении технологического процесса на всех этапах изготовления продукции.
Ранее эксперты раскрыли всю правду о пользе и вреде пальмового масла.