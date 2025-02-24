На Масленицу смело берите ящик: это растительное масло получило знак Роскачества

В 2024 году специалисты Роскачества провели всеобъемлющую экспертизу различных марок подсолнечного масла, представленных на российском рынке. В ходе тщательного анализа было изучено 21 торговое наименование по 44 различным параметрам, что сделало данное исследование самым масштабным в своей области за последнее время. Эксперты проверяли продукцию как крупных федеральных производителей, так и локальных компаний.