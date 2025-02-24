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Posted 24 февраля, 14:18

Published 24 февраля, 14:18

Modified 24 февраля, 14:20

Updated 24 февраля, 14:20

На Масленицу смело берите ящик: это растительное масло получило знак Роскачества

На Масленицу смело берите ящик: это растительное масло получило знак Роскачества

24 февраля 2025, 14:18
Фото: Изображение от Mateus Andre на Freepik.
Рубрика
Еда и напитки
Скоро Масленица, а значит, время готовить блины! Чтобы ваши любимые лакомства получились незабываемыми, важно выбрать качественное подсолнечное масло.

В 2024 году специалисты Роскачества провели всеобъемлющую экспертизу различных марок подсолнечного масла, представленных на российском рынке. В ходе тщательного анализа было изучено 21 торговое наименование по 44 различным параметрам, что сделало данное исследование самым масштабным в своей области за последнее время. Эксперты проверяли продукцию как крупных федеральных производителей, так и локальных компаний.

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Отрадно отметить, что практически все проверенные образцы порадовали высоким качеством. Роскачество особо выделило следующие торговые наименования:

  • «Я люблю готовить»;
  • «Злато»;
  • «Ласка»;
  • «Аннинское»;
  • «ВкусВилл».

Технологи проверили содержание трансжиров, которое во всех образцах не превысило допустимую норму в 1%. Это особенно важно для потребителей, придерживающихся принципов здорового питания. Дополнительно проведенный анализ на наличие канцерогенных веществ также показал отрицательный результат, что свидетельствует о безупречном соблюдении технологического процесса на всех этапах изготовления продукции.

Ранее эксперты раскрыли всю правду о пользе и вреде пальмового масла.

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#Дарья Бобровицкая#Проверка#Россия#Масленица#Растительное масло#КЦ#Еда и напитки#Роскачество#Знак качества
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