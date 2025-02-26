Готовим полезные десерты для детей: как заменить вредное на вкусное

Детям важно, чтобы полезное было не только безопасным, но и вкусным. Попробуйте приготовить шоколадный мусс из авокадо, который заменит магазинные кремовые десерты, или банановые панкейки, которые можно взять с собой на прогулку. А финиковые конфеты с орехами — это отличная альтернатива магазинным сладостям, которая понравится даже взрослым.