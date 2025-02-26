Готовим полезные десерты для детей: как заменить вредное на вкусное

Posted 26 февраля, 13:26
Published 26 февраля, 13:26
Modified 26 февраля, 13:28
Updated 26 февраля, 13:28
Готовить полезные сладости для детей на самом деле проще, чем кажется. Вот несколько идей:
Когда вы готовите десерты самостоятельно, вы контролируете каждый ингредиент — в них нет красителей, консервантов или опасных добавок. Такие сладости можно предложить ребенку не только дома, но и в детском саду или школе. Полезные десерты дают энергию, нормализуют пищеварение и способствуют общему здоровью.
Детям важно, чтобы полезное было не только безопасным, но и вкусным. Попробуйте приготовить шоколадный мусс из авокадо, который заменит магазинные кремовые десерты, или банановые панкейки, которые можно взять с собой на прогулку. А финиковые конфеты с орехами — это отличная альтернатива магазинным сладостям, которая понравится даже взрослым.
Смешайте в блендере финики, орехи и какао, сформируйте шарики — и полезные «конфеты» готовы, — делятся рецептом повара кулинарной школы «Дети на кухне».
Приготовление полезных десертов — это возможность порадовать ребенка, сохраняя его здоровье и закладывая правильные пищевые привычки. Попробуйте включить в рацион малыша домашний йогуртовый торт, яблочные чипсы или даже натуральный шоколад. Такие лакомства не только насыщают, но и приносят настоящее удовольствие всей семье.