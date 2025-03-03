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Posted 3 марта, 11:46

Published 3 марта, 11:46

Modified 3 марта, 11:48

Updated 3 марта, 11:48

Временный переход на растительную пищу в Великий пост способствует выводу из организма шлаков и токсинов

Как правильно питаться в Великий пост, чтобы избежать истощения

3 марта 2025, 11:46
Фото: Изображение от rawpixel.com на Freepik. Временный переход на растительную пищу в Великий пост способствует выводу из организма шлаков и токсинов

Роспотребнадзор напомнил, как правильно питаться во время Великого поста

Рубрика
Еда и напитки
Великий пост — это время духовного и физического очищения, но строгие ограничения в питании могут привести к неприятным последствиям для здоровья. Как составить сбалансированный рацион и сохранить силы и энергию к Пасхе?

Почему важно правильно питаться в пост

Отказ от животной пищи облегчает работу пищеварительной системы, помогает вывести шлаки и токсины, улучшает обмен веществ. Однако несбалансированное питание способно привести к упадку сил, авитаминозу и даже ухудшению общего состояния, утверждают специалисты Роспотребнадзора.

Ограничения в еде должны быть разумными, особенно если у вас уже есть проблемы со здоровьем.

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Основы правильного рациона в пост

В Великий пост полностью исключаются животные продукты, а основу питания составляет растительная пища. Чтобы избежать истощения, важно грамотно сбалансировать свой рацион:

  • Белок. Животный белок заменяйте растительным: фасоль, чечевица, нут, соевые продукты, орехи, грибы. Не забывайте включать брокколи, брюссельскую и цветную капусту.
  • Кальций. Его можно получить из морской капусты, кунжута, орехов и цитрусовых.
  • Железо и йод. Обратите внимание на продукты, богатые этими элементами: морская капуста, гречка, орехи.

Также важно включать в рацион сложные углеводы — каши из цельных злаков, хлеб из непросеянной муки — чтобы дольше ощущать сытость и поддерживать уровень энергии.

Чтобы не испытывать чувство голода во время Великого поста, включайте в рацион каши
Чтобы не испытывать чувство голода во время Великого поста, включайте в рацион каши. Фото: Изображение от gpointstudio на Freepik

Как избежать голода и переедания

Отказ от животной пищи может вызвать чувство голода из-за недостатка насыщения. В этом случае есть риск злоупотребления хлебобулочными изделиями и сладостями, что сводит пользу поста к нулю.

В отсутствии животной пищи, которая богата белком и способствует длительному ощущению сытости, возможны частые приступы голода. В этот период есть большой соблазн переесть выпечки и сладостей. Однако, ни о каком очищении в этом случае речи не идет. Чтобы не испытывать голода, питайтесь регулярно, включайте в свой ежедневный рацион продукты, богатые сложными углеводами и содержащие растительный белок — цельные злаки и бобовые. Также уделите внимание соевым продуктам, — отмечают специалисты Роспотребнадзора.

Выход из поста — плавно и осознанно

Окончание Великого поста требует не меньшего внимания, чем сам процесс. Постепенно вводите в рацион животные продукты, начиная с легких: кисломолочные изделия, рыбу, яйца. Обязательно сочетайте их с овощами и зерновыми, чтобы минимизировать стресс для желудка.

Пост и здоровье: когда воздержание противопоказано

Великий пост не подходит всем. Не стоит соблюдать строгие ограничения детям и подросткам, беременным и кормящим женщинам, людям с заболеваниями ЖКТ (язва, гастрит, панкреатит), больным анемией или недавно перенесшим инфекции.

Ранее шеф-повар предложил приготовить на завтрак овсяную кашу с яблоком.

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