Как правильно питаться в Великий пост, чтобы избежать истощения

Роспотребнадзор напомнил, как правильно питаться во время Великого поста

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Почему важно правильно питаться в пост Основы правильного рациона в пост Как избежать голода и переедания Выход из поста — плавно и осознанно Пост и здоровье: когда воздержание противопоказано

Великий пост — это время духовного и физического очищения, но строгие ограничения в питании могут привести к неприятным последствиям для здоровья. Как составить сбалансированный рацион и сохранить силы и энергию к Пасхе?