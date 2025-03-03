Как правильно питаться в Великий пост, чтобы избежать истощения

Posted 3 марта, 11:46
Published 3 марта, 11:46
Modified 3 марта, 11:48
Updated 3 марта, 11:48
Отказ от животной пищи облегчает работу пищеварительной системы, помогает вывести шлаки и токсины, улучшает обмен веществ. Однако несбалансированное питание способно привести к упадку сил, авитаминозу и даже ухудшению общего состояния, утверждают специалисты Роспотребнадзора.
Ограничения в еде должны быть разумными, особенно если у вас уже есть проблемы со здоровьем.
В Великий пост полностью исключаются животные продукты, а основу питания составляет растительная пища. Чтобы избежать истощения, важно грамотно сбалансировать свой рацион:
Также важно включать в рацион сложные углеводы — каши из цельных злаков, хлеб из непросеянной муки — чтобы дольше ощущать сытость и поддерживать уровень энергии.
Отказ от животной пищи может вызвать чувство голода из-за недостатка насыщения. В этом случае есть риск злоупотребления хлебобулочными изделиями и сладостями, что сводит пользу поста к нулю.
В отсутствии животной пищи, которая богата белком и способствует длительному ощущению сытости, возможны частые приступы голода. В этот период есть большой соблазн переесть выпечки и сладостей. Однако, ни о каком очищении в этом случае речи не идет. Чтобы не испытывать голода, питайтесь регулярно, включайте в свой ежедневный рацион продукты, богатые сложными углеводами и содержащие растительный белок — цельные злаки и бобовые. Также уделите внимание соевым продуктам, — отмечают специалисты Роспотребнадзора.
Окончание Великого поста требует не меньшего внимания, чем сам процесс. Постепенно вводите в рацион животные продукты, начиная с легких: кисломолочные изделия, рыбу, яйца. Обязательно сочетайте их с овощами и зерновыми, чтобы минимизировать стресс для желудка.
Великий пост не подходит всем. Не стоит соблюдать строгие ограничения детям и подросткам, беременным и кормящим женщинам, людям с заболеваниями ЖКТ (язва, гастрит, панкреатит), больным анемией или недавно перенесшим инфекции.
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