«Колония детского режима»: д/c «Тополек» в Серове обнесли колючей проволокой (ФОТО)
1 июня, 18:10Crazy News
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Детский сад «Тополек» в Серове частично обнесли колючей проволокой. Фото защитного забора выложил в сеть местный житель с подписью «Колония детского режима».
Причина таких мер неизвестна. Например, некоторые жители Серова предполагают, что эта защита от пьяной молодежи. Руководство дошкольного учреждения пока не прокомментировало возникновение «колючки» вокруг территории детсада.
Детский сад «Тополек» открыт в 2014 году и является самым вместительным в Серове, пишет URA.RU.
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Фото: группа ВК «Подслушано в Серове»
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