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«Колония детского режима»: д/c «Тополек» в Серове обнесли колючей проволокой (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Колония детского режима»: д/c «Тополек» в Серове обнесли колючей проволокой (ФОТО)

1 июня, 18:10Crazy News
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