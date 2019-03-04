«Уральские пельмени» станцевали в поезде из Екатеринбурга в Тюмень

Танцевальный флешмоб участники команды из Екатеринбурга устроили в поезде, который следовал в Тюмень. Под песню Юрия Антонова «Летящей походкой» юмористы выглядывали из своих купе и исполняли танцевальные движения. Позже видео было опубликовано в интернете на личной странице Сергея Исаева.