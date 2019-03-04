«Уральские пельмени» станцевали в поезде из Екатеринбурга в Тюмень
Сегодня, 09:22Crazy NewsФото: Сергей Исаев/www.instagram.com
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«Уральские пельмени» вновь организовали для своих поклонников флешмоб. На этот раз юмористы станцевали в поезде.
Сюжеты: Екатеринбург
Танцевальный флешмоб участники команды из Екатеринбурга устроили в поезде, который следовал в Тюмень. Под песню Юрия Антонова «Летящей походкой» юмористы выглядывали из своих купе и исполняли танцевальные движения. Позже видео было опубликовано в интернете на личной странице Сергея Исаева.
Ранее команда на своем концерте во время картина по ОРЗ в Екатеринбурге раздала зрителям медицинские маски.
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