«Блудные девки»: кандидат на пост главы Якутии высказал мнение о матерях-одиночках
Сегодня, 18:00Crazy News
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Кандидат на пост главы Якутии Александр Силин на своей странице в соцсети высказал мнение о матерях-одиночках, назвав их «блудными девками» и обвинив в «душевном разврате».
По мнению Силина, все матери-одиночки хотели бы выйти замуж в белом платье. Однако променяли свое счастье на «секундное сомнительное удовольствие». А исправить ситуацию им мешает «душевный разврат».
Также Силин считает, что у матерей-одиночек «мерзкая душа». Это, по его мнению, проявляется в том, что они постоянно всех и всюду пытаются оскорбить и упрекнуть.
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При этом кандидат на пост главы Якутии отметил, что имеет в виду только тех женщин, которые родили вне брака, а не «разведенок и вдов», пишет «Московский комсомолец».
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