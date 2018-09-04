«Блудные девки»: кандидат на пост главы Якутии высказал мнение о матерях-одиночках

По мнению Силина, все матери-одиночки хотели бы выйти замуж в белом платье. Однако променяли свое счастье на «секундное сомнительное удовольствие». А исправить ситуацию им мешает «душевный разврат».

Также Силин считает, что у матерей-одиночек «мерзкая душа». Это, по его мнению, проявляется в том, что они постоянно всех и всюду пытаются оскорбить и упрекнуть.