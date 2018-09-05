Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
Штраф 100 рублей: тагильчанин наказан за строительство дома на двух соснах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
P 20180802 161426 hdr

Штраф 100 рублей: тагильчанин наказан за строительство дома на двух соснах

Сегодня, 13:00Crazy News
Читайте
также
5 млн рублей выделены на проект реабилитации Черноисточинского водохранилища
Будни в Нижнем Тагиле: школьники, логогрифы и спорт
Учиться, добреть, здороветь: итоги недели в Нижнем Тагиле