Штраф 100 рублей: тагильчанин наказан за строительство дома на двух соснах

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Тагильчанин, построивший дом на кронах двух сосен, по решению суда получил денежный штраф за возведение постройки.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Телеканал «360»
Мировой суд назначил Юрию Степанову штраф в размере 100 рублей. Об этом СМИ сообщили соседи мужчины по садовому товариществу «Жедезнодорожник».
Ранее отдел полиции Пригородного района Нижнего Тагила обратился с иском в суд.
Соседи боятся, что неустойчивая конструкция может рухнуть при сильных порывах ветра. Дальнейшее разбирательство будет проходить в рамках гражданского судопроизводства после иска соседей строителя.
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