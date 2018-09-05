Штраф 100 рублей: тагильчанин наказан за строительство дома на двух соснах

Мировой суд назначил Юрию Степанову штраф в размере 100 рублей. Об этом СМИ сообщили соседи мужчины по садовому товариществу «Жедезнодорожник».

Ранее отдел полиции Пригородного района Нижнего Тагила обратился с иском в суд.

Соседи боятся, что неустойчивая конструкция может рухнуть при сильных порывах ветра. Дальнейшее разбирательство будет проходить в рамках гражданского судопроизводства после иска соседей строителя.