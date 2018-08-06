Голый мужчина стоял и отдавал честь на трассе под Каменском-Уральским

Мужчину запечатлел видеорегистратор одного из автовладельцев. На видео видно, что мужчина стоит ровно посредине дороги абсолютно обнаженный и отдает честь, то ли автомобилям, то ли кому-либо еще.

Очевидец пояснил, что, когда они проезжали мимо мужчины, в машине находились двое детей, но они ничего не заметили.

Видео Видео: KU66.RU

У меня родители живут на Новом Заводе и в тот день ехали из города в деревню. За рулем был отец. Также в автомобиле ехали моя сестра и две племянницы. Хорошо, что девчонки болтали друг с другом и ничего не заметили, рассказал очевидец.