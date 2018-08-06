Голый мужчина стоял и отдавал честь на трассе под Каменском-Уральским

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На трассе под Каменском-Уральским стоял голый мужчина и отдавал честь проезжающим мимо него машинам.
Источник: KU66.RU
Мужчину запечатлел видеорегистратор одного из автовладельцев. На видео видно, что мужчина стоит ровно посредине дороги абсолютно обнаженный и отдает честь, то ли автомобилям, то ли кому-либо еще.
Очевидец пояснил, что, когда они проезжали мимо мужчины, в машине находились двое детей, но они ничего не заметили.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: KU66.RU
У меня родители живут на Новом Заводе и в тот день ехали из города в деревню. За рулем был отец. Также в автомобиле ехали моя сестра и две племянницы. Хорошо, что девчонки болтали друг с другом и ничего не заметили, рассказал очевидец.
Что происходило дальше и сколько мужчина простоял на трассе неизвестно. В пресс-службе полиции Каменска-Уральского пояснили, что сообщений о голом мужчине на трассе в дежурную часть не поступало.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей